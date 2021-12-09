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官轟警前言不對後語 裁文員暴動脫罪

【明報專訊】27歲政府外判文員被指前年8月在九龍灣偉業街一帶參與暴動，他否認控罪受審，昨在區域法院（移師至西九龍裁判法院）裁決。暫委法官許肇強指出，當日遊行和平有序，警方展開驅散後才發生暴動，認為被告戴口罩不一定是掩飾犯案、見到持盾防暴警後逃走是本能反應，加上拘捕被告的警員在庭上前言不對後語、「罄竹難書」，不排除他認錯人，裁定被告罪名不成立。

被告周健豪（現年28歲），原與吳仲謙、謝灼華各被控一項暴動罪，吳早前疑潛逃，謝認罪被判囚2年3個月；周昨日被裁定一項暴動罪名不成立，辯方有訟費申請，將擇日處理。

防暴持棍推進 官：逃走本能反應

法官檢視傳媒片段後，指出前年8．24遊行獲警方發出不反對通知書，至速龍小隊衝出驅散，場面才變得混亂，暴動在當刻才開始。法官又稱，即使當日被告身上有多一個後備口罩，亦不能斷定他有意掩飾犯案者身分，况且酷熱天氣下預備用以替換亦非不可能。至於被告自辯稱防毒面罩是陌生人派給他，法官稱片段顯示有人高叫「有口罩派」，不排除有人派防毒面罩。對於被告逃跑，法官認為持盾及警棍的防暴警員開始推進，「任何人的本能反應是會跟着人群跑」。

同袍有否打被告連番改口

官同意屬隱瞞不利證據

法官表示，拘捕被告的署理警長供稱在場觀察約30秒，觀看片段後改稱只有3秒。警長稱認定的目標男子年約30歲、身高160厘米，惟身高175厘米的辯方大狀曾當庭與被告比身高，警長同意兩人身高相若，甚至被告更高，法官認為差別相當明顯，加上與被告揹同款書包另有兩人，不能排除警長認錯人。

另外，警長對於同袍有否用警棍打被告一事連番改口，先不承認拖行被告期間，有警員曾用警棍打被告；警長之後改稱無看到警員打被告頭部，法官同意辯方所指，警長隱瞞對控方不利的證據，誠信大打折扣，故未能穩妥地裁定被告罪成。

【案件編號：DCCC 205/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 暴動罪 九龍灣 反修例運動

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