地產經紀藏械上訴 官質疑控方視萬用匙「武器」

官：若攻擊人不會拖篋 走佬都慢啲

另案件聆訊期間，一名身穿寫「HongKonger」及印有黃傘衛衣的男子衝入庭內，指遭保安阻擋入庭，法官一度宣布休庭。

上訴人為蘇廣達；答辯人為律政司。上訴方陳辭時稱，當晚案發地點沒有示威或圍堵，認為不可推論被告會用武器傷人。法官李運騰稱，留意到上訴人於案發時獨自拖着行李篋，認為若要攻擊人不會拖篋，更稱「要走佬都走得慢啲啦」。

原審裁判官莫子聰曾質疑上訴人經營網上代購，從淘寶購入不同款式刀具再賣出的說法，原因是沒有買賣紀錄。上訴方提供資料顯示，上訴人2016至2018年，即社會運動前已把刀具放在網上轉售。李官稱，沒有買賣紀錄不代表沒有售賣，一度笑言「佢用一蚊買番嚟，50蚊賣番出去？唔怪得冇生意啦」。答辯方重申，上訴人隨身帶備急救用品，有可能在發生衝突時使用。

【案件編號：HCMA 340/20】

（反修例風暴）