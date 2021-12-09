男子穿黃傘衛衣被拒聽審 衝入法庭撞保安 警指襲擊拘人

男子質疑保安「揸雞毛當令箭」

上訴方陳辭期間，男子衝進庭內，指保安拒絕讓身穿該上衣的人入庭。法官李運騰宣布休庭後，保安及書記着男子離開法庭。男子向記者表示，昨早另一名旁聽者穿上同款衛衣進入內庭時遭到書記阻止。書記稱收到法官指示，穿此類型上衣的旁聽者須離開法庭。他遂更換同款衛衣入庭，查證是否由法官下令，抑或「有人揸住雞毛當令箭」，稱「香港仲有一啲唔配合、唔輕易信人嘅香港人」。

一名女保安則在阻擋男子進入庭內時被撞，送院治理。警方以接受調查為由阻止男子離開，其後，有警署警長及督察到場，警員一度拉起封鎖線，男子其後涉普通襲擊被捕。警方回覆查詢表示，54歲鄭姓女保安執行職務時，一名51歲蘇姓男子企圖進入法庭，懷疑他以木門夾傷保安。警方經初步調查後拘捕被告，案件交由中區警區跟進。女保安清醒，並被送往瑪麗醫院治理。

司法機構：法官有權作特定指示

司法機構回覆補充，為確保審訊公平、公正及順暢，法官審案期間有權就案件管理及法庭內可影響執行司法工作的不同事宜，作出特定指示。有關指示可涉及旁聽者衣著、展示物品、行為舉止等。任何進入或逗留法院大樓的人，若造成危險、破壞、干擾或混亂，或會被有關人員向警方或有關當局舉報，並被指令離開法院大樓。