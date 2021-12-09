指退無可退 槍轟「熊仔餅」腹部 警感「孤身力弱」拔槍 憂搶槍故開槍

稱有人喊「唔好畀佢走」 感「非常危險」

被告依次為周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲），被控故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周另被控企圖從A的合法羈押下逃脫。控方在庭上先播放網媒「丘品新聞」影片，顯示警員A開槍經過。片段又顯示，周中槍後倒地，並被制服倒卧馬路，有防暴警將他反轉仰天，拉起他的上半身，他身旁地上留有一灘血。

警員A出庭作供稱，當天早上7時19分因為塞車，他和警司B在太安街下車步行至筲箕灣道，B走在A背後。其間有人喊道「有狗」，他一度追截用繩綁着兩燈柱堵路的兩名男子，當兩人走進人群，A覺得不安全就沒再追。他轉身欲解繩時，發現B不在附近，只有他一名警員在場。A又聽到有人叫「唔好畀佢走」，並意會是指自己，感到「非常之危險」。

憶落單警受襲畫面 警棍難敵圍攻

A稱，見到10多名示威者走近，有人手持條狀硬物，其中一名白衣男步近，他背後有兩三人尾隨。A回想起反修例示威期間，有落單的警員遭示威者施襲搶槍，包括案發前一日，沙田新城市有便衣警被踢圍毆，以及較早在元朗大馬路和九龍塘又一城有單獨的警員受襲。

A稱「當時得我一個孤身力弱」，認為用警棍和胡椒噴劑，不能抵禦示威者群結襲擊，「如果被他們襲擊，可能身受嚴重傷害」，於是拔槍指向白衣男和喝斥「走！」，以嚇退他和背後的人，惟他們繼續步近。A欲拘捕白衣男時，被對方攬腰和抓臉，周迎面伸出右手，試圖搶A的槍。

A指自己退開而周再行近，A背後的人亦對他構成危險，A形容被「前後夾擊」，認為他們「有機會搶我支槍，甚至乎向我射擊」。仍與白衣男糾纏的A在「無得再退」及生命受到威脅，決定向周的腹部開一槍，對方倒地。同時，次被告胡子鍵和灰衣男均欲搶槍，A擔心若被搶槍，會令A和途人相當危險，所以要制止，他先後向兩人各開一槍，無人被擊中。

其後，警司B到場協助。A稱雖曾遭人投擲雜物，恢復平靜後，他拘捕周並袋回警槍。A檢查周傷勢後，得知他中槍，周嘗試站立，A說「唔好郁，中咗槍」，周卻撥開A往筲箕灣道逃跑，及後被制服。A表示，他用槍指向周時，「無諗過射擊任何人」，只想「嚇走他們」但不成功。

同意兩被告手無寸鐵 附近市民不似暴徒

辯方盤問下時指出，當時附近市民不似暴徒，且兩被告是「手無寸鐵」、「赤手空拳」，並沒持武器，A一概同意。辯方續稱，周伸手動作不是「擸」而是「撥」，A否認此說法。至於A稱，周兩度伸手欲搶槍，辯方則指出，周第二次揚手時已中槍，惟A不同意。案件今續。

【案件編號：DCCC 475/20】

明報記者

（反修例風暴）

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