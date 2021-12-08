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2021年12月8日星期三
港聞二
16年驗船逾20次 海事處未見問題 南丫海難內部調查報告 林鄭：不宜公開
「消失的水密門」新資料 內地船廠申「開窿」獲批
兩次傾斜測試 海處人員被揭曾入關鍵兩艙
如何驗船無明文規定 只靠經驗
被問財利造船過程 洋工程師屢答「不知」
林鄭：商界豁免組群優先通關 未提探親 稱爭取「有迫切需要者」配額
食環副署長倡自攜安心凸字套 失明人協進會：匪夷所思
政府研B類全變C類 食肆員工須最少打一針
港大限學生進體育館考試須掃安心
時代基因驗Omicron或假陰性 剔出認可名單
中大：打復必泰一個月 抗體水平高科興兩倍半
嚴格檢疫 閉環工作 國泰機師稱嚴重影響心理健康
林卓廷求7‧21真相 控方：無公眾利益 指施壓警方見效 毋須披露游乃強受查
趙家賢案 官引導陪審團：喊「光復台灣」唔早唔遲
方仲賢被包圍喊「你叉住我條頸」 警否認
涉男廁寫「黑警死全家」 被告：警威嚇「掟去國安」
教師認刑毀休班警手機 判160小時社服令
警員疑出示委任證要求即發貨 店主上載截圖 警方跟進
自稱警員搜身偷錢 警拘一男涉冒警盜竊
入境處兩高官收恒大貴價禮籃 副處長：沒公務往來 沒申報
啟德體育園地盤塌棚 專家料樓面模板超載
羅冠聰將民主峰會演說 鄧炳強斥詆毁中央
巴士自瀆摸女生 有前科男子被捕
消防區長認酒駕 罰款7000
大灣區GBA專題：送外賣衝燈逆線 穗車手違例升2.8倍
灣區手記：深圳買支筆 來回五千里／文：尚東美
大灣區GBA專題：香港設計師創意展 廣州有樂
醫衛界5候選人 3支持強制打針 僅何崇漢「絕對贊成」引海外醫生 其餘憂把關
陳子中請假林哲玄退休 遭諷「SARS逃兵」
倡23條延立法 追逼下何崇漢改口 護協被質疑支持罷工 何：無參與 一直中立
尊子漫畫
【Emily】黃俊瑯連登出帖自稱「小妹」 申報選舉廣告被揭身分
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【Emily】話港台限制言論 譚香文杯葛選舉論壇
【Emily】記協月底周年晚宴 主席：近無位剩
【Emily】早前話從商 葉傲冬做YouTuber
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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