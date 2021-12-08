倡23條延立法 追逼下何崇漢改口 護協被質疑支持罷工 何：無參與 一直中立

其餘4人支持開展立法 應諮詢

陳子中、陳永光、龐愛蘭及林哲玄4人均指23條立法屬憲制責任，表示支持，並認為立法前應作諮詢。陳子中表示，《港區國安法》助香港由亂轉治，認為23條立法亦對繁榮穩定十分重要，料需時數月諮詢業界；陳永光認為「黑暴」事件造成痛苦經驗，相信市民現時看法已轉變，立法有助社會更穩定；龐愛蘭稱見到過去兩年本港被外國勢力利用，故有責任立法保護國家，「除非你認為自己唔係中國人」；林哲玄則預計新一屆立會任期內應可完成立法。

稱何將護協「帶番嚟愛國陣線」

陳永光籲堅定 愛國無中立

何崇漢認為23條需延遲立法，他解釋，國安法令社會非常安全，過急推行23條立法或會造成社會分裂，而其政綱期望推動社會共融，應先廣泛諮詢一年，收集各界意見，再評估及回應，達至部分共識再推行。

陳永光其後指，新選舉制度下要求「愛國者治港」，質疑護協是否支持醫護罷工及曾發信推動「黃絲帶行動」，又指何崇漢過去數次論壇均未有正面回應。

何崇漢回應稱，自己未有參與罷工或違法行動，護協一直保持中立，從未鼓勵醫護參與違法行為，無印象見過相關信件，強調護協愛國愛港及守法。

陳永光聽後稱「呢個當然最好啦」，指何崇漢「將護協係邊緣位置帶番嚟愛國陣線」、「令佢唔會好似教協咁」，又指何有很大功勞。然後陳永光再問是否支持23條立法，原先說諮詢一年再決定的何崇漢，被追逼下稱自己若當選，任內將盡力落實立法，又說相信4年時間足夠完成諮詢，重申自己「政治中立」。陳曾兩次打斷，指「愛國政治無中立」、「愛國愛港無得騎牆」，何須堅定信仰，支持愛國行動。

（立會選舉論壇）