陳子中請假林哲玄退休 遭諷「SARS逃兵」

陳反駁：帶傷到前線 林：曾請纓復職

陳子中在主場時間則指，何崇漢曾建議設社區護士診所，病人毋須在公院注射藥物，可減少醫護壓力，但他質疑何任職私人機構，「打針收幾錢一個鐘呀？我知你收2880元，老人家醫療券得2000元，搵你打一個鐘頭都不夠付錢！」何崇漢反駁稱陳錯誤理解，指過往曾與非牟利機構合作，部分病人僅收費100多元甚至免費，又反擊陳子中贊成地區康健中心，但土瓜灣康健中心位處工業區實屬不便。陳子中則指香港寸金尺土，當局是經商討得出適合選址。

陳子中又質問何崇漢如何改善醫護人手比例，何反指陳所屬醫院部門近期有醫療事故，批其管理不善如何代表業界；陳則稱不應將事故掛鈎，又指醫護不足，根本無法追求恰當人手比例。

屯院出事被批管理不善 陳子中：勿掛鈎

火花以外，論壇另有「禮讓」時刻，中醫師陳永光主場時間用來宣傳將軍澳中醫醫院，稱落成後將可體現中西醫協作，指醫院設備先進，要由主持提醒才停止。其後龐愛蘭表明想發言，陳永光決定「捐出」主場時間，讓龐暢談她倡議的5天工作制，指這能讓醫護有正常工作時間，稱收到年輕醫護分享，因其部門未能實行而離職。陳其後表示時間無多，龐於是停止，並感謝對手說，「已經好滿意啦」。

（立會選舉論壇）