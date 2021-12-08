港聞

港聞二

醫衛界5候選人 3支持強制打針 僅何崇漢「絕對贊成」引海外醫生 其餘憂把關

【明報專訊】新選舉制度下，立法會醫學界和衛生服務界合併為「醫療衛生界」，5名候選人出席《明報》選舉論壇，辯論應否 「強制打針」、疫情初期醫護罷工要求封關，以及引入海外醫生等議題。其中屯門醫院急症部部門運作經理陳子中、藥劑師龐愛蘭、民建聯陳永光均支持強制打針；「醫護誠信同行」主席林哲玄稱可商量，未必要百分百強制，但支持規定打針者才可進入指定處所；護士協會的何崇漢則認同醫護前線須強制打針。

明報記者 孫澤芳、李明佑

論壇上5名候選人被問到是否支持強制打針做法，有3人認為如身體情况適合，應強制打針。陳子中表示，現時全球大量人已接種新冠疫苗，證明打針科學化，應「為全人類幸福」強制打針；龐愛蘭則認為打針及交稅同屬社會責任，市民亦「無得揀唔交稅」；本身是中醫師的陳永光則認為視乎體質，惟公共衛生應凌駕自由，疫情有需要就應強制。

陳子中龐愛蘭陳永光：大眾着想無得揀

林哲玄「有商量」 何崇漢無直接回應

林哲玄表示，如只是「疫苗護照」，即限制打針者進入處所，就會支持，認為須兼顧整體利益，做法亦無損自由，但按現時香港疫情，未必需要強制人人打針，認為如戴口罩、維持社交距離等措施亦不能控制疫情，屆時則可商量是否需要強制。代表護協的何崇漢僅稱醫護前線必須要強制打針，未回應普通市民應否設同樣要求。

何原替醫護罷工解畫 後認影響病人

回顧疫情初期，醫護界團體曾在2020年發動罷工，要求政府全面封關，禁止旅客從內地入境。最終政府未有完全禁止，但在罷工期間宣布由內地抵港人士須檢疫14日。論壇上除何崇漢外，4名候選人均明確反對醫護罷工，認為罷工有損病人利益。林哲玄指罷工行動沒有成效，「他們做任何事，有無影響到政府在之前或之後做的任何事情呢？沒有」 。何崇漢則稱自己「政治立場中立」，指出當時醫護只是擔心兩地疫情通報機制不夠透明，如有漏報或數據不準確或令本港出現疫情大爆發，但其後他承認，罷工對病人帶來影響。

立法會早前通過輸入外地醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，草案原本只容許於海外培訓的港人專科醫生來港註冊及執業，惟後來放寬至非港人，而時任醫學界立法議員陳沛然投下議會內唯一的反對票。主持問候選人如當時已在議會，將投什麼票，5人中僅何崇漢表示「絕對贊成」引入海外醫生，建議需就每間指定外地院校設名額，以監管醫生表現。

林哲玄則表明會投反對票，指自己不反對增加醫生，但反對條例中一項「有限度註冊」條款，因為給予醫委會極大權力，甚至可引伸至讓無臨牀經驗、毋須境外有訓練的人，可以不是醫生，也可獲批在港行醫，林形容是「非常危險、不能接受」。至於另外3人，陳子中及龐愛蘭均稱反對「免試執業」，龐補充特別註冊委員會應加入前線醫生把關。陳永光就指要聽業界意見。

被質疑跟民建聯投票 陳永光：跟醫護

陳永光則被追問，5位候選人中只有他有政黨背景，會否需要跟民建聯投票，他強調「絕對跟醫護界」，又形容醫學界議員「得一個人單打獨鬥，聲音被人冚住」，有政黨背景反而有優勢，稱「（立法會）入面有成十幾個民建聯議員」、「人多好做事」。

合併後的醫療衞生界現有55,523名登記選民，並首次將中醫納入合資格選民範圍。據去年選民登記數字，醫學界共有12,302名選民，衞生服務界多達40,471名選民，即護士佔大多數。5名候選人中，陳子中及何崇漢有護士背景。

■明報選舉論壇：醫療衛生界影片，精華：https://bit.ly/3Ipzz17

足本：https://bit.ly/3Gdk8Y2

（立會選舉論壇）

相關字詞﹕疫苗 打針 何崇漢 林哲玄 陳永光 龐愛蘭 陳子中 醫療衞生界 選舉論壇 立法會選舉 功能界別 論壇影片

上 / 下一篇新聞

16年驗船逾20次 海事處未見問題 南丫海難內部調查報告 林鄭：不宜公開
16年驗船逾20次 海事處未見問題 南丫海難內部調查報告 林鄭：不宜公開
「消失的水密門」新資料 內地船廠申「開窿」獲批
「消失的水密門」新資料 內地船廠申「開窿」獲批
兩次傾斜測試 海處人員被揭曾入關鍵兩艙
兩次傾斜測試 海處人員被揭曾入關鍵兩艙
如何驗船無明文規定 只靠經驗
如何驗船無明文規定 只靠經驗
被問財利造船過程 洋工程師屢答「不知」
被問財利造船過程 洋工程師屢答「不知」
林鄭：商界豁免組群優先通關 未提探親 稱爭取「有迫切需要者」配額
林鄭：商界豁免組群優先通關 未提探親 稱爭取「有迫切需要者」配額
食環副署長倡自攜安心凸字套 失明人協進會：匪夷所思
食環副署長倡自攜安心凸字套 失明人協進會：匪夷所思
政府研B類全變C類 食肆員工須最少打一針
政府研B類全變C類 食肆員工須最少打一針
港大限學生進體育館考試須掃安心
港大限學生進體育館考試須掃安心
時代基因驗Omicron或假陰性 剔出認可名單
時代基因驗Omicron或假陰性 剔出認可名單
中大：打復必泰一個月 抗體水平高科興兩倍半
中大：打復必泰一個月 抗體水平高科興兩倍半
嚴格檢疫 閉環工作 國泰機師稱嚴重影響心理健康
嚴格檢疫 閉環工作 國泰機師稱嚴重影響心理健康
林卓廷求7‧21真相 控方：無公眾利益 指施壓警方見效 毋須披露游乃強受查
林卓廷求7‧21真相 控方：無公眾利益 指施壓警方見效 毋須披露游乃強受查
趙家賢案 官引導陪審團：喊「光復台灣」唔早唔遲
趙家賢案 官引導陪審團：喊「光復台灣」唔早唔遲
方仲賢被包圍喊「你叉住我條頸」 警否認
方仲賢被包圍喊「你叉住我條頸」 警否認
涉男廁寫「黑警死全家」 被告：警威嚇「掟去國安」
涉男廁寫「黑警死全家」 被告：警威嚇「掟去國安」
教師認刑毀休班警手機 判160小時社服令
教師認刑毀休班警手機 判160小時社服令
警員疑出示委任證要求即發貨 店主上載截圖 警方跟進
警員疑出示委任證要求即發貨 店主上載截圖 警方跟進
自稱警員搜身偷錢 警拘一男涉冒警盜竊
自稱警員搜身偷錢 警拘一男涉冒警盜竊
入境處兩高官收恒大貴價禮籃 副處長：沒公務往來 沒申報
入境處兩高官收恒大貴價禮籃 副處長：沒公務往來 沒申報
啟德體育園地盤塌棚 專家料樓面模板超載
啟德體育園地盤塌棚 專家料樓面模板超載
羅冠聰將民主峰會演說 鄧炳強斥詆毁中央
羅冠聰將民主峰會演說 鄧炳強斥詆毁中央
巴士自瀆摸女生 有前科男子被捕
巴士自瀆摸女生 有前科男子被捕
消防區長認酒駕 罰款7000
消防區長認酒駕 罰款7000
大灣區GBA專題：送外賣衝燈逆線 穗車手違例升2.8倍
大灣區GBA專題：送外賣衝燈逆線 穗車手違例升2.8倍
灣區手記：深圳買支筆 來回五千里／文：尚東美
灣區手記：深圳買支筆 來回五千里／文：尚東美
大灣區GBA專題：香港設計師創意展 廣州有樂
大灣區GBA專題：香港設計師創意展 廣州有樂
陳子中請假林哲玄退休 遭諷「SARS逃兵」
陳子中請假林哲玄退休 遭諷「SARS逃兵」
倡23條延立法 追逼下何崇漢改口 護協被質疑支持罷工 何：無參與 一直中立
倡23條延立法 追逼下何崇漢改口 護協被質疑支持罷工 何：無參與 一直中立
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃俊瑯連登出帖自稱「小妹」 申報選舉廣告被揭身分
【Emily】黃俊瑯連登出帖自稱「小妹」 申報選舉廣告被揭身分
【Emily】撐吳傑莊參選 李澤楷罕有露面
【Emily】撐吳傑莊參選 李澤楷罕有露面
【Emily】被問選特首否 葉劉：法律理由唔方便答
【Emily】被問選特首否 葉劉：法律理由唔方便答
【Emily】話港台限制言論 譚香文杯葛選舉論壇
【Emily】話港台限制言論 譚香文杯葛選舉論壇
【Emily】記協月底周年晚宴 主席：近無位剩
【Emily】記協月底周年晚宴 主席：近無位剩
【Emily】早前話從商 葉傲冬做YouTuber
【Emily】早前話從商 葉傲冬做YouTuber