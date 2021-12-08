醫衛界5候選人 3支持強制打針 僅何崇漢「絕對贊成」引海外醫生 其餘憂把關

明報記者 孫澤芳、李明佑

論壇上5名候選人被問到是否支持強制打針做法，有3人認為如身體情况適合，應強制打針。陳子中表示，現時全球大量人已接種新冠疫苗，證明打針科學化，應「為全人類幸福」強制打針；龐愛蘭則認為打針及交稅同屬社會責任，市民亦「無得揀唔交稅」；本身是中醫師的陳永光則認為視乎體質，惟公共衛生應凌駕自由，疫情有需要就應強制。

陳子中龐愛蘭陳永光：大眾着想無得揀

林哲玄「有商量」 何崇漢無直接回應

林哲玄表示，如只是「疫苗護照」，即限制打針者進入處所，就會支持，認為須兼顧整體利益，做法亦無損自由，但按現時香港疫情，未必需要強制人人打針，認為如戴口罩、維持社交距離等措施亦不能控制疫情，屆時則可商量是否需要強制。代表護協的何崇漢僅稱醫護前線必須要強制打針，未回應普通市民應否設同樣要求。

何原替醫護罷工解畫 後認影響病人

回顧疫情初期，醫護界團體曾在2020年發動罷工，要求政府全面封關，禁止旅客從內地入境。最終政府未有完全禁止，但在罷工期間宣布由內地抵港人士須檢疫14日。論壇上除何崇漢外，4名候選人均明確反對醫護罷工，認為罷工有損病人利益。林哲玄指罷工行動沒有成效，「他們做任何事，有無影響到政府在之前或之後做的任何事情呢？沒有」 。何崇漢則稱自己「政治立場中立」，指出當時醫護只是擔心兩地疫情通報機制不夠透明，如有漏報或數據不準確或令本港出現疫情大爆發，但其後他承認，罷工對病人帶來影響。

立法會早前通過輸入外地醫生的《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，草案原本只容許於海外培訓的港人專科醫生來港註冊及執業，惟後來放寬至非港人，而時任醫學界立法議員陳沛然投下議會內唯一的反對票。主持問候選人如當時已在議會，將投什麼票，5人中僅何崇漢表示「絕對贊成」引入海外醫生，建議需就每間指定外地院校設名額，以監管醫生表現。

林哲玄則表明會投反對票，指自己不反對增加醫生，但反對條例中一項「有限度註冊」條款，因為給予醫委會極大權力，甚至可引伸至讓無臨牀經驗、毋須境外有訓練的人，可以不是醫生，也可獲批在港行醫，林形容是「非常危險、不能接受」。至於另外3人，陳子中及龐愛蘭均稱反對「免試執業」，龐補充特別註冊委員會應加入前線醫生把關。陳永光就指要聽業界意見。

被質疑跟民建聯投票 陳永光：跟醫護

陳永光則被追問，5位候選人中只有他有政黨背景，會否需要跟民建聯投票，他強調「絕對跟醫護界」，又形容醫學界議員「得一個人單打獨鬥，聲音被人冚住」，有政黨背景反而有優勢，稱「（立法會）入面有成十幾個民建聯議員」、「人多好做事」。

合併後的醫療衞生界現有55,523名登記選民，並首次將中醫納入合資格選民範圍。據去年選民登記數字，醫學界共有12,302名選民，衞生服務界多達40,471名選民，即護士佔大多數。5名候選人中，陳子中及何崇漢有護士背景。

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（立會選舉論壇）