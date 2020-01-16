大灣區GBA專題：送外賣衝燈逆線 穗車手違例升2.8倍

明報記者

11月上旬外賣企業交通違法排名榜顯示，廣州市內營運的14間外賣企業，半數企業的「人均違例」逾10%（見表）；其中真功夫違規比例逾31%，比第二的盒馬生鮮幾乎高一倍。從車手人數計，14家企業車手總人數有8.23萬，美團與餓了麼兩家佔了75%，即6.22萬人；從違規數字看，只有這兩間外賣平台達到過千宗，在外賣行業總數9008宗違規當中，美團佔64%，餓了麼佔18.8%，兩者「包辦」逾八成違規。

交警：外賣平台設送達時限 車手頻逆行衝燈

今年98.5萬宗電動單車交通違法中，外賣行業佔約13%，最常見衝紅燈，佔40%；不按車道行駛，佔36%；以及逆線行駛，佔16%。交警部門表示，外賣行業交通違法嚴重，由於平台設定送達時限、不限制接單數量，車手為免超時罰款，頻頻逆行、衝紅燈。近年來，交警部門多次與外賣平台企業約談，督促管理。此外，自去年11月起，交警部門在微博、微信公眾號等不定期通報外賣企業的車手違法數據，以警醒企業督促旗下車手遵守交通法規。