啟德體育園地盤塌棚 專家料樓面模板超載

消防搜索無人被困 無人傷

事發於昨早9時半，該幅50米乘20米、約1000平方米的大型棚架突然倒塌，現場灰塵滾滾，附近有工人見狀走避並報警。大批消防趕至現場出動坍塌搜救隊進入塌棚範圍搜救傷者，經搜查後證實無人被困或受傷。勞工處回覆稱，已派員調查意外起因，並已發出暫時停工通知書。

啟德體育園證實，地盤有外牆棚架連同部分木模板倒塌，無人受傷。民政事務局已要求工程團隊及承建商盡快調查事故成因，以採取跟進行動及避免同類事故再發生。經工程團隊初步評估，事件並不會增加工程費用開支或影響工程進度。

區議員：趕工亦要做足安全

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，綜合網上流傳影片及現場工友講述情况，相信意外並非棚架倒塌，而是樓面模板倒塌後推倒外圍的棚架，推測因板面未有釘實或支撐的鐵通不足，亦有可能是模板物料過重，又有人放置物品，在支撐不足下，重量側重於一個位置導致倒塌。香港建築模板業職工會主席魏小麟亦同意有關分析，並形容今次是嚴重事故，質疑地盤未有跟足程序，要求政府增加培訓，並稱即使趕工亦要做足應用工序。他說，重新建造模板及棚架相信需要較多時間。

九龍城區議員張景勛說，意外後接獲工友求助，稱擔心地盤安全問題，質疑是否勞工處疏於巡查，又稱雖有信心體育園可如期2023年啟用，但強調趕工前提下，應做好地盤安全措施，保障工人及附近居民安危。

啟德體育園為本港大型體育基建工程，佔地約28公頃，由新世界發展及新創建集團成立的啟德體育園有限公司營運，協興工程負責興建，預料2023年底落成。該公司早前回覆本報查詢時，承認工程工期甚緊迫，進度受疫情等影響，若未能請足夠人，會申請輸入外勞，引入技術工人。