入境處兩高官收恒大貴價禮籃 副處長：沒公務往來 沒申報

稱打折不逾3000元 未超規定

「立場新聞」昨晚報道，9月17日目擊一名恒大男司機駕車到大坑畢拉山道111號政府宿舍，並將禮物籃送到郭俊峯居住的單位，屋內有人接收。該名司機其後返回恒大總部，再領取另一禮物籃，其後駕車到火炭華翠園。報道指，司機將禮物籃送到汪奇居住的單位，一名女子迎門，着他將禮物籃放入住所，其後打賞50元現鈔。

根據「立場新聞」報道，郭俊峯及汪奇於周一（7日）下午透過入境處書面回覆，承認收取黃賢貴的禮籃，二人沒有申報收禮，稱沒有利益衝突。

郭黃同稱與恒大執董屬「多年友好」

郭俊峯表示與黃賢貴認識多年，「屬私交友好」，稱黃的司機當日「直接把一食物籃送到我家，並指是過中秋節的心意」。郭續稱，回家後發現屬港島香格里拉酒店的「璧月禮品籃」，又引網購平台資料，指食物籃「2020年的售價是 3188 元，另外有早鳥優惠，可享八五折減價，故這食物籃在2021年的價值，不會超過 3000 元」。

報道引述汪奇的回覆稱，他與黃賢貴認識多年，「大家是好朋友關係」，又指食物籃當時由太太代收，並給予送貨人員50元作為打賞。汪續稱，回家後發現食物籃是港島香格里拉酒店的「璧月禮品籃」，又引網購平台資料，指食物籃「2021年的售價是 2879.8 元，故這食物籃在2021年的價值，沒有超過 3000元」，不超過相關規定。報道又引述入境處表示，立場記者周日（6日）向二人了解事件後，「兩人已即時向入境處長匯報」。

查錫我：倘有公事往來 提供利益犯法

本報翻查HKTVmall網購平台，「璧月禮品籃」原價3388元，特價2879.8元，包括月餅、朱古力、鮑魚、螺頭及姬松茸禮盒及香檳等。

曾任廉署總調查主任的大律師查錫我向本報表示，根據《防賄條例》第3條，公務員未經許可接受利益，即屬犯法。而根據《接受利益（行政長官許可）公告》，公務員可接受私交好友在節日或特別場合（如結婚、生日）給予總值不超過3000元的利益，前提是送禮人與收禮的公務員所任職部門無公事往來。查又表示，根據《防賄條例》第8條，任何人與政府有事務往來，向公職人員提供利益即屬犯罪；不論第3條及第8條，定罪元素毋須證明該公務員收取利益後有任何作為或不作為。他又稱，公眾關注二人過往收過多少次禮物，認為入境處應向公眾交代。