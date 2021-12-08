警員疑出示委任證要求即發貨 店主上載截圖 警方跟進

店主稱幾日寄貨 警：自己睇路

警方回應正了解事件，強調警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊會跟進，並按既定機制公平公正調查。

一名鍾姓網民昨日在網店「韓職K League球衣代購」專頁留下「負評」，稱店方「貨到後應承寄衫不停拖延」，斥店方收足訂金後卻不斷拖延客人，「永遠都唔會再幫襯」。

店方則上載兩張對話截圖，解釋球衣上周五運抵本港後，周日曾向客人稱會於翌日發貨，但突然有私事要處理故須延遲發貨，並已向顧客交代。惟對方不斷催促之餘更拍下一個內有警察委任證的銀包，要求店方「一係今日交收，一係刮你出黎（嚟），自己睇路」，並稱不發貨就「自己開個RN（報案編號）搵人刮你，路比左（畀咗）你揀」，店方遂於當晚即時安排速遞送貨。本報昨曾聯絡店方，截稿前未有回應。

大律師：未算恐嚇 或涉濫權

大律師陸偉雄表示，事件程度未達至刑事恐嚇，但事主以警察的威權達至私人目的，或涉濫用職權，或觸犯公職人員行為失當。