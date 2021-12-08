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涉男廁寫「黑警死全家」 被告：警威嚇「掟去國安」

【明報專訊】29歲男子涉今年初在葵涌廣場男廁內，塗鴉寫上「黑警死全家」等字句，他否認兩項刑事損壞罪，昨在西九龍裁判法院受審。辯方以警方沒對被告施行警誡，反對將口頭招認呈堂，並指出被告曾遭多名警員辱罵、打臉及叉頸約半分鐘，另在警署內有警長對他惡言道：「如果你唔認，就掟你去國安嗰邊，到時候連你老竇老母都拉埋。」

被告麥榮傑（29歲）被指於今年1月19日，在葵涌廣場二樓男廁內損壞廁格、牆身及門口。保安供稱，男廁的門被人以黑色箱頭筆寫上「黑警」和「狗官」。警員25711羅偉文作供稱，他見到被告寫「黑警死全家」的「家」字，他於男廁內質問被告。

稱遭叉頸打臉 反對口頭招認呈堂

控方稱，被告被捕及在警誡下作口頭招認，稱「對政府表達不滿，所以用筆表達意見」，以及「『黑警』同『狗官』嗰四個字係我今日晏晝6點左右寫嘅」。辯方反對上述招認呈堂作證，指警員只對被告說過「𠵱家拉你」，亦無告知他所涉的控罪及施行警誡。

辯方表示，當晚4至5名警員在男廁內圍着被告，夾雜粗口吆喝「唔好玩嘢，係你㗎啦」，令被告受驚。警員27352喝斥又用右手叉着被告的頸，推他向牆，以左手拍打被告的面部3至4下，被告遭叉頸約半分鐘。

辯方：警稱認罪就只告刑毁

辯方續稱，在警署內，警長1965很惡地對被告說：「你想開大定開細？開大即係如果你唔認，就掟你去國安嗰邊，到時候連你老竇老母都拉埋。開細即係你認，咁淨係告你刑事毁壞啫。」警員27352又問：「你啞架？唔識講嘢㗎？」該警長稱「呢單嘢好小事」，給被告時間考慮答覆。案件今續；裁判官陳慧敏將於控方舉證後，屆時裁斷被告招認能否呈堂。

【案件編號：WKCC1943/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕葵涌廣場 反修例運動 刑事毀壞 狗官 黑警死全家

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