方仲賢被包圍喊「你叉住我條頸」 警否認

拘捕被告的有組織罪案及三合會調查科警署警長林發建供稱，案發當晚下班後在鴨寮街購物，7時許接同隊警員黃漢鋒來電，指被告在鴨寮街選購足以「射穿報紙」的「雷射槍」。

稱兩度出示委任證 被告逃走遂拘捕

林發建確認被告身分後，尾隨他至桂林街一7-11便利店外，右手搭着被告的膊頭，左手出示委任證，說「警察，阻阻你」，被告逃走約兩米，數名休班同僚到場協助制服一直掙扎的被告。因被告及圍觀群眾質疑警員身分，林再出示委任證以「釋除巿民疑慮」。

被告被截查時稱管有涉案裝置觀星，林供稱因認為該「雷射槍」非用於觀星，加上被告曾逃走，決定拘捕並警誡被告，他回應「唔明白」並高呼自己是浸大學生會會長方仲賢。林指事前不認識他，「佢講完我都唔知佢係邊個」。

被告另被控在警方檢取證物前重設手機。警員黃漢鋒供稱，被告不適送院時，曾觸碰手機屏幕，黃稱會檢取手機作證物，要求他關機，被告將手機關機後放進褲袋。

救護車在8時17分抵達明愛醫院急症室，黃指自稱被告親友的一男一女進入應診格，他先後要求兩人出來，及要求醫護人員請兩人出來，均不獲理會。男女離開後，醫護拉上應診格布簾，黃在外看守。控方引專家鑑證指手機在案發當晚8時35分曾重新設置。

專家證手機曾重設 電話卡失蹤

被告近10時在病房與律師會面，黃曾入房檢取已關機的手機，其後發現手機沒有電話卡。他解釋沒有證物袋在身，故沒有即時封存證物，至11時55分才在被告面前封存證物，並詢問他為何沒有電話卡，被告沒有理會。案件今續。

【案件編號：DCCC1119/20】

（反修例風暴）