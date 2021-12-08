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趙家賢案 官引導陪審團：喊「光復台灣」唔早唔遲

【明報專訊】前年11月3日太古城中心外發生揮刀傷人案，4人受傷包括民主黨時任區議員趙家賢被咬甩左耳，昨在高院續審，法官引導陪審團時稱，示威者喊「光復香港」後，被告「遲唔講早唔講」高呼「光復台灣」，明顯唱反調，事主或曾與被告口角後，遭被告以刀襲擊。法官提醒陪審團，就算案件涉及政治立場，判斷時「要撇開任何政治立場、任何同情、任何偏見」。案件押後今日退庭商議。

官：須判斷被告是否有意圖傷人

被告陳真（51歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。法官張慧玲稱，被告供稱當日曾喝中國白酒及啤酒，焗桑拿後回家途中發生本案，事發時「腦海一片空白」，沒有意圖傷人。陪審團須決定會否接納說法，並要觀察環境證供，如片段被告的行為及說話。張官補充，被告傷人後遭「私了」，「傷勢好傷」，故須考慮被告會否因此「斷片」，但不代表被告對其行為不知情。

辯方醫生證人曾改口供 官提醒應考慮態度

至於辯方精神科醫生黃以謙，在其報告指被告患「病理學酒精醺醉病」，但在控方盤問下改稱被告患酒精引致的急性神志不清。張官着陪審團考慮專家的態度，是否「比人問兩句就褪軚，係咪小心謹慎嘅專家做嘅嘢」。

張官續指，即使陪審團信納被告患酒精引致的急性神志不清，但被告是自行飲酒，即自招醉酒，就不需要考慮精神病的範疇，或無意識行為，只須考慮「特定意圖」，並須審視是否嚴重傷害、由被告造成傷害、其傷害是否非法及惡意，及被告是否有意圖。張官提醒，裁定被告有特定意圖時，裁斷必須肯定，否則須裁定被告無罪；並指被告醉酒下的意圖，亦視作有意圖。

一旦裁定被告沒特定意圖，陪審團要考慮罪行較輕的傷人罪，並切合以下其中一項情况：使某人受某程度損傷，並在沒喝酒的情况下，預知其行為會造成傷害。至於普通襲擊罪，張官指陪審團須審視被告有否使用武力，及其行為是否蓄意。

【案件編號：HCCC 204/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕普通襲擊 有意圖而傷人罪 太古城 趙家賢 反修例運動

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