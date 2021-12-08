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林卓廷求7‧21真相 控方：無公眾利益 指施壓警方見效 毋須披露游乃強受查

【明報專訊】立法會前議員林卓廷涉在3個記者會上，披露元朗7．21事件中接受調查、時任元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強的資料；他否認3項披露受調查人身分罪而受審。控方昨質疑，林循不同途徑向警方施壓，根本毋須披露游乃強受查，亦無公眾利益可言。林逐一反駁，強調用盡所有渠道尋求真相，惟最終無疾而終，包括在議會要求調查事件不果，反被時任立法會議員何君堯動議調查他本人。

正因民主派初選47人案等案件而還押的林卓廷，昨在庭上接受控方盤問下同意，他引用《立法會（權力及特權）條例》要求成立專責委員會徹查事件，去信時任警務處長鄧炳強要求警方交代，及連同受害人入稟法院向鄧炳強索償，以向警方施壓。

林：促撤查不果 反遭何君堯動議查我

控方質疑上述做法遠比披露「游乃強被查」更有成效，林反駁稱在立法會提出調查7．21事件不果，「反而何君堯動議查我，就排到上會」，展開調查在建制派主導的議會內根本無法成事；至於去信警務處處長一事，林認為倘若如此，便可達至施壓，「似乎唔係政治現實」。

控方又質疑林毋須披露游受查，事件「全無公眾利益可言」，林聞言發出「吓？」一聲，公眾席一片嘩然。林回應稱，7．21當晚警方包圍南邊圍村，作為在場最高級警官的游進入祠堂接觸白衣人，會見傳媒時卻稱不見白衣人持械，「但電視新聞片完全睇到晒喎！」其後游被調去調查7．21的部門，無視公眾批評，林斥：「唔同意披露唔涉及公眾利益囉！」

稱被扣押難支付訟費 棄索償鄧炳強

對於終止入稟向鄧炳強索償，林稱若成功索償固然有效，惟「自從我被拘押後，呢個訴訟就進行唔到落去」，並在庭上向港人致歉，指政府用盡所有法律程序阻撓，開支遠超其所能負擔，支持訴訟的612基金「都做唔到落去」。林又指，廉署成立目的是制衡警隊，起初成效顯著，惟《港區國安法》生效後，相信其制衡力量已大幅下降。

控方問林，上述所有方式是否遠比披露游受查更有效，林稱「我已經答咗」，明言已用盡所有方法，始終無疾而終。控方最後指，林披露游涉公職人員行為失當，不提涉貪，是試圖「掩耳盜鈴」，躲避刑責。林反問：「我唔係躲避刑責，我係尊重法律，尊重法律難道有錯嗎？」案件押後至本月24日結案陳辭。

【案件編號：ESCC 2789/20】

明報記者

（反修例風暴）

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