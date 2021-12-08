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中大：打復必泰一個月 抗體水平高科興兩倍半

【明報專訊】中大醫學院研究顯示，接種復必泰新冠疫苗1個月後的抗體水平比科興疫苗高逾兩倍半，並推算打科興半年後，只有不足兩成人抗體水平能達保護門檻，但有較高T細胞反應應對嚴重及致命影響，研究團隊建議打科興的長者需打第三針。不過，現接種疫苗可防重症，但未必防感染，一名上周一在美國打第三針復必泰的28歲女子，周日抵港時被驗出陽性，並帶L452R變異病毒株。

推算打科興半年後

不足兩成人達保護門檻

中大團隊今年3至8月招募726名已打兩針的成年人，並分別抽49名復必泰及科興接種者，檢驗抗體水平及免疫細胞反應。溶斑減少中和試驗法（PRNT）為其中一種量度中和抗體水平指標，數值顯示，接種復必泰者1個月後的PRNT50達251.6，接種科興者僅69.45，研究按過往數據推算，估計6個月後科興接種者僅16.3%人抗體水平能達保護門檻，但復必泰接種者則仍有79.6%人達標，而年紀愈大、抗體水平愈低。

研究由政府專家顧問許樹昌領導進行，團隊在論文中分析，按現時數據，打科興的長者似乎有需要接種第三劑疫苗。研究同時指出，相較復必泰，科興可引發更高的T細胞反應，由於T細胞反應對限制嚴重及致命影響十分重要，因此團隊認為兩種疫苗都可能有效防止新型冠狀病毒患者出現嚴重後果。

本港昨增5宗新冠病毒輸入，分別從美國、瑞士、巴基斯坦、尼泊爾及西班牙抵港，4人帶有L452R變種病毒株。全部確診者均已接種疫苗，其中來自美國，28歲女子曾在美國接種3針復必泰疫苗。

另外，據法新社報道，兩名斐濟人在上月25日從尼日利亞經香港抵達斐濟，最後被驗出Omicron變異病毒株。本港兩名來自尼日利亞的Omicron感染者均在上月24日來港，衛生防護中心回覆稱，已聯絡斐濟衛生當局索取更多資料。特區政府昨晚公布本周五凌晨起指明阿根廷、克羅地亞、斐濟和拉脫維亞為A組高風險，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

（新冠疫情）

相關字詞﹕時代基因 檢測 新型冠狀病毒肺炎疫情

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