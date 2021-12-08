政府研B類全變C類 食肆員工須最少打一針

林鄭月娥又稱，現時很多大型宴會廳因限240人而坐得疏落，包括港府宴請奧運健兒的大禮堂，只能容納240人。她說隨着疫情受控，以及如能嚴格用「安心出行」和多接種疫苗，是有機會令餐飲業可有更多營業空間。

經營觀塘樓上咖啡店（A類）和灣仔日式定食地舖（B類）的Rosa表示，咖啡店明日起會變成B類食肆，現無其他選擇，「唯有跟客人解釋清楚」。防疫規定隨疫情不停變更，Rosa嘆道現時做飲食很艱辛，「以前做餐飲相對穩定，但這一兩年大家都要看着政府的新安排，再不斷想辦法」。

食肆稱混亂 料短期影響不大

對於政府有意再將B類食肆變為C、D類，Rosa稱「好混亂！首先要識分A、B、C、D類」，但她說所有員工早已接種疫苗，估計短期內對其餐廳影響不大。

政府昨宣布，限聚令、口罩令、餐飲業務及表列處所等現行社交距離措施維持不變，並延長至12月22日，政府亦將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所。

（新冠疫情）