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食環副署長倡自攜安心凸字套 失明人協進會：匪夷所思

【明報專訊】明日起進入食肆必須使用安心出行，為助失明人掃二維碼，創科局長薛永恒上周四曾稱會向表列處所派凸字膠套。不過，食環署副署長黃淑嫻昨表示，盼下周起分批向有需要的食肆寄送膠套，亦提到「有個想法」，建議視障人士自攜凸字膠套。雖然香港失明人協進會副會長陳志剛歡迎政府派凸字膠套，但認為自攜凸字膠套的提議「匪夷所思」。

食環指下周將寄凸字膠套予食肆

黃淑嫻昨在港台《千禧年代》表示，政府這幾天會向曾申請安心出行二維碼的餐飲處所發電郵，詢問是否需要凸字膠套，期望下星期起分批向食肆寄送。被問部分餐廳沒申領膠套，但仍有可能接待視障人士，黃淑嫻回應稱「其實我們有個想法」，建議視障人士可自攜膠套，「如果他們（視障人士）自己手拿凸字膠套，處所負責人就可以在不同地方攝張海報，（視障人士）都可以做到，用自己的膠套」。

香港失明人協進會上月底已提議安心出行二維碼凸字，該會副會長陳志剛昨認為，政府派凸字膠套讓視障人士進入處所時有更多選擇，表示歡迎，但指進度緩慢，「完全沒有考慮過視障人士需要就急於推出措施」。

黃：若懷疑偽冒殘疾可報警

對於自攜凸字膠套的建議，陳志剛表示視障人士要額外帶膠套有一定程度不便，「明明原本帶個銀包落樓吃早餐，現在要帶多個袋都幾麻煩」，笑言建議「匪夷所思」，預計應該很少人會跟隨。

政府早前公布3類指定人士可獲豁免用安心出行，包括滿65歲、未滿16歲、殘疾人士以及其他獲政府或政府授權機構認可的人士。黃淑嫻稱處所負責人及前線人員可以常理判斷該人是否殘疾，如難辨認，可提醒對方填表時有責任確保資料真確，有關人員已盡職檢查，如懷疑有人偽冒殘疾可報警。

至於缺智能手機的無家者會被列入「獲政府或政府授權機構認可的人士」，黃淑嫻稱政府已與服務機構聯絡，將可向接受服務人士發證明書，使他們可攜證明書到不同處所。

（新冠疫情）

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