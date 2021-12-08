林鄭：商界豁免組群優先通關 未提探親 稱爭取「有迫切需要者」配額

每日配額少 Omicron不礙通關

林鄭月娥昨出席行政會議前表示，現正密鑼緊鼓籌備通關，指通關需逐步有序，無可避免要有配額制。林太說在上述前提下，政府需率先處理特別是商務和公務等與香港的經濟息息相關的人士。她稱從昨日開始，相關局長會接觸過往屬豁免組別的組群，優先處理，「但不等於成為這個組群的人就必定有配額，還要看最終有多少配額。每日配額只是一個很小的數量」。她又表示，Omicron變種病毒擴散，暫對香港通關工作無影響。

陸路口岸為先 鐵路碼頭暫不適用

另外，林太又稱，除了公務商務，亦正爭取開放配額予「真的有迫切需要的人士」，但申請是否容易，或有多少配額，現時未有詳情。她說，保安局現正估算口岸人流量，暫以陸路口岸，即深圳灣及港珠澳大橋口岸為先，意味廣深港高鐵，或紅磡直通車及港澳碼頭暫不適用，同時預計深圳灣口岸屆時開放時間要提早至早上8時。她補充，如非有急切需要前往內地，不用急於本周五申請港康碼帳戶。

香港社區組織協會副主任施麗珊指出，不少人表示內地親人有急病，「好迫切，病得很重，不知幾時過世，幾年沒有見過」，或盼回鄉奔喪。另外亦有部分人單程證到期，需來港辦手續，但遲遲未能到港。她盼政府亦允許上述人士可首批免檢疫通關，稱他們可以提供醫生紙證明急切性。

廠商會稱今晤商經局 盼有1000配額

廠商會會長史立德表示，今日將會與商務及經濟發展局長邱騰華會面，或談配額及熔斷機制問題。他認為最緊急者可能是需趕簽文件的人，稱保守希望每日配額1000至2000，「急不來，都等了兩年，今次特首講了這麼多次，看來今次有曙光」。他說自己作為會長，會先把名額讓給商界其他較有需要的成員。

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，香港封關接近兩年，經過多個月爭取與中央及特首表達意見，現在終見曙光。他得悉政府官員快速約見商會代表商討配額問題，他建議在工商界配額方面，可定緩急先後，初期先讓有急切需要的公司代表回內地處理有關銀行及簽約等問題。他相信若工商界能取得共識，會有助計劃順利推行。林健鋒為立法會商界（一）候選人，對手是姚逸明。

明報記者

（新冠疫情）