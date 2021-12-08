港聞

港聞二

林鄭：商界豁免組群優先通關 未提探親 稱爭取「有迫切需要者」配額

【明報專訊】香港健康碼將於本周五開放申請，行政長官林鄭月娥昨日交代與內地通關安排時表示，需優先處理有經濟需要人員往來，相關局長會接觸過往已屬豁免的組群。她沒提及探親會否優先，只稱爭取除商務需要外，為有「迫切需要」者申請通關配額。香港社區組織協會副主任施麗珊盼政府能讓面對紅白二事、特別是有親人急病的人率先通關；有商界人士建議分緩急先後，先讓急需簽約等人士返內地。

每日配額少 Omicron不礙通關

林鄭月娥昨出席行政會議前表示，現正密鑼緊鼓籌備通關，指通關需逐步有序，無可避免要有配額制。林太說在上述前提下，政府需率先處理特別是商務和公務等與香港的經濟息息相關的人士。她稱從昨日開始，相關局長會接觸過往屬豁免組別的組群，優先處理，「但不等於成為這個組群的人就必定有配額，還要看最終有多少配額。每日配額只是一個很小的數量」。她又表示，Omicron變種病毒擴散，暫對香港通關工作無影響。

陸路口岸為先 鐵路碼頭暫不適用

另外，林太又稱，除了公務商務，亦正爭取開放配額予「真的有迫切需要的人士」，但申請是否容易，或有多少配額，現時未有詳情。她說，保安局現正估算口岸人流量，暫以陸路口岸，即深圳灣及港珠澳大橋口岸為先，意味廣深港高鐵，或紅磡直通車及港澳碼頭暫不適用，同時預計深圳灣口岸屆時開放時間要提早至早上8時。她補充，如非有急切需要前往內地，不用急於本周五申請港康碼帳戶。

香港社區組織協會副主任施麗珊指出，不少人表示內地親人有急病，「好迫切，病得很重，不知幾時過世，幾年沒有見過」，或盼回鄉奔喪。另外亦有部分人單程證到期，需來港辦手續，但遲遲未能到港。她盼政府亦允許上述人士可首批免檢疫通關，稱他們可以提供醫生紙證明急切性。

廠商會稱今晤商經局 盼有1000配額

廠商會會長史立德表示，今日將會與商務及經濟發展局長邱騰華會面，或談配額及熔斷機制問題。他認為最緊急者可能是需趕簽文件的人，稱保守希望每日配額1000至2000，「急不來，都等了兩年，今次特首講了這麼多次，看來今次有曙光」。他說自己作為會長，會先把名額讓給商界其他較有需要的成員。

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，香港封關接近兩年，經過多個月爭取與中央及特首表達意見，現在終見曙光。他得悉政府官員快速約見商會代表商討配額問題，他建議在工商界配額方面，可定緩急先後，初期先讓有急切需要的公司代表回內地處理有關銀行及簽約等問題。他相信若工商界能取得共識，會有助計劃順利推行。林健鋒為立法會商界（一）候選人，對手是姚逸明。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕林鄭月娥 新型冠狀病毒肺炎疫情 免檢疫 港康碼 通關

上 / 下一篇新聞

16年驗船逾20次 海事處未見問題 南丫海難內部調查報告 林鄭：不宜公開
16年驗船逾20次 海事處未見問題 南丫海難內部調查報告 林鄭：不宜公開
「消失的水密門」新資料 內地船廠申「開窿」獲批
「消失的水密門」新資料 內地船廠申「開窿」獲批
兩次傾斜測試 海處人員被揭曾入關鍵兩艙
兩次傾斜測試 海處人員被揭曾入關鍵兩艙
如何驗船無明文規定 只靠經驗
如何驗船無明文規定 只靠經驗
被問財利造船過程 洋工程師屢答「不知」
被問財利造船過程 洋工程師屢答「不知」
食環副署長倡自攜安心凸字套 失明人協進會：匪夷所思
食環副署長倡自攜安心凸字套 失明人協進會：匪夷所思
政府研B類全變C類 食肆員工須最少打一針
政府研B類全變C類 食肆員工須最少打一針
港大限學生進體育館考試須掃安心
港大限學生進體育館考試須掃安心
時代基因驗Omicron或假陰性 剔出認可名單
時代基因驗Omicron或假陰性 剔出認可名單
中大：打復必泰一個月 抗體水平高科興兩倍半
中大：打復必泰一個月 抗體水平高科興兩倍半
嚴格檢疫 閉環工作 國泰機師稱嚴重影響心理健康
嚴格檢疫 閉環工作 國泰機師稱嚴重影響心理健康
林卓廷求7‧21真相 控方：無公眾利益 指施壓警方見效 毋須披露游乃強受查
林卓廷求7‧21真相 控方：無公眾利益 指施壓警方見效 毋須披露游乃強受查
趙家賢案 官引導陪審團：喊「光復台灣」唔早唔遲
趙家賢案 官引導陪審團：喊「光復台灣」唔早唔遲
方仲賢被包圍喊「你叉住我條頸」 警否認
方仲賢被包圍喊「你叉住我條頸」 警否認
涉男廁寫「黑警死全家」 被告：警威嚇「掟去國安」
涉男廁寫「黑警死全家」 被告：警威嚇「掟去國安」
教師認刑毀休班警手機 判160小時社服令
教師認刑毀休班警手機 判160小時社服令
警員疑出示委任證要求即發貨 店主上載截圖 警方跟進
警員疑出示委任證要求即發貨 店主上載截圖 警方跟進
自稱警員搜身偷錢 警拘一男涉冒警盜竊
自稱警員搜身偷錢 警拘一男涉冒警盜竊
入境處兩高官收恒大貴價禮籃 副處長：沒公務往來 沒申報
入境處兩高官收恒大貴價禮籃 副處長：沒公務往來 沒申報
啟德體育園地盤塌棚 專家料樓面模板超載
啟德體育園地盤塌棚 專家料樓面模板超載
羅冠聰將民主峰會演說 鄧炳強斥詆毁中央
羅冠聰將民主峰會演說 鄧炳強斥詆毁中央
巴士自瀆摸女生 有前科男子被捕
巴士自瀆摸女生 有前科男子被捕
消防區長認酒駕 罰款7000
消防區長認酒駕 罰款7000
大灣區GBA專題：送外賣衝燈逆線 穗車手違例升2.8倍
大灣區GBA專題：送外賣衝燈逆線 穗車手違例升2.8倍
灣區手記：深圳買支筆 來回五千里／文：尚東美
灣區手記：深圳買支筆 來回五千里／文：尚東美
大灣區GBA專題：香港設計師創意展 廣州有樂
大灣區GBA專題：香港設計師創意展 廣州有樂
醫衛界5候選人 3支持強制打針 僅何崇漢「絕對贊成」引海外醫生 其餘憂把關
醫衛界5候選人 3支持強制打針 僅何崇漢「絕對贊成」引海外醫生 其餘憂把關
陳子中請假林哲玄退休 遭諷「SARS逃兵」
陳子中請假林哲玄退休 遭諷「SARS逃兵」
倡23條延立法 追逼下何崇漢改口 護協被質疑支持罷工 何：無參與 一直中立
倡23條延立法 追逼下何崇漢改口 護協被質疑支持罷工 何：無參與 一直中立
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃俊瑯連登出帖自稱「小妹」 申報選舉廣告被揭身分
【Emily】黃俊瑯連登出帖自稱「小妹」 申報選舉廣告被揭身分
【Emily】撐吳傑莊參選 李澤楷罕有露面
【Emily】撐吳傑莊參選 李澤楷罕有露面
【Emily】被問選特首否 葉劉：法律理由唔方便答
【Emily】被問選特首否 葉劉：法律理由唔方便答
【Emily】話港台限制言論 譚香文杯葛選舉論壇
【Emily】話港台限制言論 譚香文杯葛選舉論壇
【Emily】記協月底周年晚宴 主席：近無位剩
【Emily】記協月底周年晚宴 主席：近無位剩
【Emily】早前話從商 葉傲冬做YouTuber
【Emily】早前話從商 葉傲冬做YouTuber