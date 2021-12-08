被問財利造船過程 洋工程師屢答「不知」

曾代簽財利多封信

稱財利前員工負責計算書

財利船廠前船舶繪圖員張福初在調查委員會聆訊稱，1996年按上司指示，為南丫四號備擬破艙穩性計算書，之後會交上司處理，上司應會「睇吓裏面嘅內容符唔符合佢嘅要求」，才交海事處審批。委員會其後發表報告指張提及的上司似乎是指Leizaola，財利在1995至96年間致海事處的多封信亦由Leizaola代簽署，但Leizaola已不在財利工作，聆訊期間委員會亦無接觸他。

死因庭去年12月致函部分家屬，提到警方按律政司指示，於2018年3月透過司法互助經西班牙法院向Leizaola錄法定聲明。警方主要問及當年財利背景和建造南丫四號過程，包括誰負責檢查船圖、準備破艙穩性計算書等。他多次以「不知道」回應，又稱張福初負責破艙穩性計算書、有權向海事處提交船圖及有責任檢視。

Leizaola稱，他1993年入職財利技術部，1996年因家人逝世而離職回國，他在財利無任何下屬，主要協助技術總監，負責行政工作、計算船隻費用、草擬和轉交文件予海事處，沒參與任何關於設計或修正船隻事宜，他指自己是船隻工程師，有修讀造船課程，但非認可船舶建築師。

稱最終決策由羅愕瑩負責

他又稱，財利是家族生意，由羅氏7兄弟任董事並掌控所有事務。被問到誰負責與其他公司聯絡、就工程作最終決策，他說由羅愕瑩（Ken Lo）負責，船廠內所有文件均須獲羅許可才能發出，若羅不在則由其他羅氏兄弟負責。