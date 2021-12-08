如何驗船無明文規定 只靠經驗

證人稱未見過點救生衣驗椅

據港燈職員口供，船員會自行處理船上小型維修，例如座椅螺絲鬆脫等，複雜或大型維修則由外判船廠負責。至於船上救生衣，最初由財利船廠提供，其後由港燈購買，放在船上所有櫈底、上甲板層駕駛房櫃、主甲板層樓梯櫃和船員房。綜合證人口供，驗船督察會抽樣檢查救生衣，包括要求船員取出檢查、用雙手拉扯救生衣繩以檢查是否有發霉、「用手指指吓啲救生衣」、「叫船員打開或試穿救生衣」，亦有在棄船演習期間、當船組人員穿救生衣時檢查。

座椅方面，有港燈職員供稱未見過驗船督察用任何方法檢查，亦有部分人稱見過驗船督察用手搖晃座椅，但沒蹲下或俯身檢查。多名海事處驗船督察稱，因內部守則無指示，只可憑經驗檢驗座椅。

海事處人員：有人驗船前添置「道具設備」

另外，警方早於2014年至少向6名財利職員、1名港燈職員及1名海事處人員盤問「道具船」或「影子船」，但大部分人均答不知道或沒聽聞，惟該名海事處人員則指沒有「道具船」，只有「道具設備」，並解釋分「有變冇」、「冇變有」兩種，分別是驗船時將事前沒向海事處申請加裝的設備拿走，以及添置船上不足或沒有的設備；他又指有船東會向一些公司、或其他船租用設備在驗船時用，這些公司早期設在海事處油麻地、香港仔、西貢、筲箕灣等地區辦事處附近。