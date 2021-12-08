兩次傾斜測試 海處人員被揭曾入關鍵兩艙

有否水密門影響測試準確度

一名未有在委員會聆訊作供的財利前員工，於2013年11月向警方錄取口供時透露，南丫四號在2005年因升高船艙壓載物而須再做穩性計算測試，他當時曾陪同海事處驗船人員，到油箱房及舵機房檢查壓載物改動是否符合圖則設計，並確認他們是從兩艙之間的通道口出入，而該名海事處人員有帶備圖則。

財利前員工稱驗船有帶圖則

翻查當年調查委員會聆訊證供，財利員工根據圖則顯示油箱房和舵機房之間設有水密門，將舵機房視為獨立水密分艙，以6個獨立艙室計算破艙穩性，得出誤算結果，後來該船分別於1998年加裝8.25噸鉛壓載物及於2005年要求將壓載物升高10吋後，再做傾斜測試及穩性計算，然而海事處兩次檢驗中都未能發現問題。

一名英國船舶建築師曾就南丫四號設計及破艙穩性計算，向警方提交報告，他指船廠於1996、1998及2005年四度向海事處提交的破艙穩性計算，是以舵機房及油箱房之間設水密門、屬水密艙去計算，認為有關計算是「失實陳述」，未能反映船隻實際建造的水密艙；但他亦稱，穩性計算需考慮其中一個船艙破損或水浸，故南丫四號與「海泰號」相撞造成的破損並未在計算中考慮。