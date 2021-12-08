「消失的水密門」新資料 內地船廠申「開窿」獲批

根據財利工程部一名主管於2014年7月錄取的口供，南丫四號船殼由梧州造船廠建造，該廠曾經以傳真函要求財利批准在近船尾一格水密艙壁開一個「窿」，讓工人進入船尾最後一格艙燒焊，完工後封回該「窿」並做水壓測試。財利其後覆函批准。

財利主管：位置應在舵機房油箱房之間

該名主管指出，梧州造船廠要求開的「窿」，與舵機房和油箱房之間通道應是同一位置，之後船殼運返港由財利再施工，包括開舵機房與油箱房之間通道。當時代表財利覆函的中介公司負責人於同月錄取的口供中確認，當年梧州造船廠要求開「窿」，他取得財利同意回覆造船廠。

警方曾向上述二人展示相關信函，其中梧州造船廠致財利的傳真內容稱，「1/2檔壁上有個水密門，因該壁屬尾艙檔壁，需密性試驗，所以我廠先開一個較小一點的人孔，可以進入尾艙施焊，完工後封好這個人孔試水密，該門由貴廠回港後製孔安裝」。

當年聆訊 財利：即使安裝也可能忘記關閉

2013年在委員會聆訊中代表財利的律師於結案陳辭時曾稱，當年建船原意並無水密門，往後16年來也無人質疑，在事故後才批評船廠並不公道，而即使安裝水密門，船員都可能忘記關閉，事故時也無法發揮作用。