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2021年12月7日星期二
港聞二
夏寳龍：投票是對一國兩制信心堅定 稱愛國者治港「五光十色」 蔡子強：投票率低恐尷尬
夏：樂見國安法下反中亂港者受制裁
《華爾街》社評提白票 曾國衞：保留行動權利
民主黨拒黨名義撐候選人 准一黨員「個人」支持
在粵商會派專車 接選民口岸投票
「完善選制」變「守法投票」
首個私人資助房 倡市價五至六折售 發展商盼入息要求看齊居屋 300呎1房起共300伙
樓價分兩半做按揭 漸進式供款 首期13.5萬可做業主
新世界成立社企帳目獨立 承建商可公開招標
西灣河開槍案 控方：警遭4人夾擊 涉事警臉腫指擦傷 中槍「熊仔餅」切肝腎
控方：「熊仔餅」清晨已留意佈防「約人會合」 非路過
方仲賢案 警稱睹檔主曾示範「雷射槍」燒焦報紙
26頁開案陳辭10頁列背景 指方fb稱可助手足玩「香城ONLINE」
林卓廷案表證成立 自辯反問「邊句抹黑游？」
Tg管理員認煽惑9罪囚58月 官：既選擇追求心中正義 須承擔後果
確保顧客登記 須自行辨別假程式 食肆處所強制掃安心列罰則 店主批「看漏眼」被罰不公
Omicron免疫反應 專家料科興較低
八旬婦打針後亡 芬蘭機組人員確診
9歲童遇襲 同齡男被帶署助查
半平方米石屎擊中頭部 皇都戲院地盤工不治
大埔兩日檢31鴿屍 列殘酷對待動物
Erwiana前僱主獲頒令破產 大狀：兩印傭索償難
大灣區GBA專題：河套幹什麼
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【Emily】趙式浩與古洞工友地盤開餐 黃梓謙同胡定旭譚志源家訪長者
【Emily】聖保羅書院校慶 任志剛曾鈺成將合唱團演出
【Emily】邵家臻探「傑斯」：流淚眼望流淚眼
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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