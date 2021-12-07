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大埔兩日檢31鴿屍 列殘酷對待動物

【明報專訊】警方、漁護署及愛協人員自周日起一連兩日，在大埔富亨邨亨耀樓附近共發現31具白鴿屍體、1具麻雀屍體，及10隻疑不適白鴿，牠們均沒有表面傷痕。經初步評估，不排除牠們曾吃有毒物品，或因感染雀鳥間病毒而死亡，原因有待化驗結果，警方暫列殘酷對待動物案，呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3664與調查人員聯絡。案件由大埔警區動物罪案警察專隊跟進。

10鴿疑不適帶走 漁署：兩隻死亡

鴿屍分佈於亨耀樓對開空地、山坡及停車場位置，地區人士稱小山丘經常有大批鴿子聚集覓食，附近貼有切勿餵飼野鳥等告示。警方稱，除檢獲雀屍外，同時亦發現白鴿反應緩慢，有人走近也不會飛走，疑似不適，愛協遂將牠們帶走。愛護動物協會表示，鴿屍會交由漁護署大龍獸醫化驗所化驗，不適白鴿轉交漁護署治理。漁護署稱，10隻暫時照料的鴿，其中兩隻在昨早死亡。

大埔警區刑事調查總督察范偉豪稱，一連兩日接獲發現鴿屍報案，部分檢獲白鴿的嘴角有唾液，將作進一步毒理化驗及等候獸醫報告。警方並在附近檢獲懷疑與案有關的麵包及肉碎，將送交政府化驗所分析。據專家初步評估，現場有不少麻雀生活，但雀屍多為白鴿，不排除白鴿因吃了有毒物品或因感染雀鳥間的病毒而死亡，呼籲市民切勿餵飼野雀。警方昨亦派出機動部隊，在較多雀鳥聚集的山坡搜索，仔細檢查會否有與案有關的可疑物品。

區議員稱鴿聚集多年 近年數量增

大埔區議員何偉霖表示，同一時間、同一地點出現大量鴿屍屬不尋常，要求警方查清事件。何稱，鴿子已在附近聚集多年，惟近年數量愈來愈多，不時影響居民，如停車場車輛的頂部，行人通道上蓋、單位冷氣位經常滿佈鴿糞，每月需清理約兩次，居民偶爾亦會投訴。

住在富亨邨多年的居民張先生表示，不知道白鴿是否被人毒害，但稱以往不見有鴿，近年才不時有過百隻出沒，認為鴿糞令人感到滋擾，曾見過一名約60歲婦人用麵包餵鴿，多次勸喻不果。居於同邨20年的黃女士說，不覺白鴿滋擾，但見不時有人餵鴿，又稱自己從事農業多年，認為事件有可能與瘟疫有關，「啲白鴿一有瘟疫就會死晒」。

相關字詞﹕殘酷對待動物 白鴿 富亨邨

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