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港聞二

Omicron免疫反應 專家料科興較低

【明報專訊】新型冠狀病毒變異株Omicron迅速蔓延全球，港大感染及傳染病中心總監何栢良引述南非研究數據指出，曾感染新冠病毒的人再感染Omicron的機會率達2.4，高過再染Beta及Delta變種病毒的比率。另外，他又指接種任何平台的疫苗對於預防重症都有功效，但相信滅活疫苗（包括科興）對於Omicron的免疫反應低過核酸疫苗（包括復必泰）。

暫難定論新變種病情較輕

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，Omicron資料暫有限，據南非研究數據，南非約有3.5萬人是二度感染。他指南非的第二波及第三波是流行Beta及Delta，當時再感染率低於1，現在第四波，即Omicron時期，再感染率達2.4，此流行病學數據反映Omicron可突破過往感染產生的免疫。

至於坊間有指感染Omicron的人病情比較輕微，何栢良認為不能太早下定論，一來只有30多個國家有Omicron病例，仍算少數；二來不少感染個案都接種了兩針甚至3針疫苗，現下定論會不穩妥。

何解釋，接種了任何平台的疫苗都會有T淋巴細胞抗體，就算是滅活疫苗都有幫助，但Omicron變種情况嚴重很多，特別是S蛋白位置廣泛地方有轉變，故T免疫能力會下降。他又預期滅活疫苗的折扣影響比核酸疫苗大。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在新城財經台《財知大道》表示，在海外嬰幼兒感染比例上升，又指Omicron疫情一定會在亞洲發生，「不能自己欺騙自己不會入來」。他認為香港有條件在4周內為中學生「盡快打晒科興」，明年1月起為嬰幼兒及小學生接種，他表示本月底會召開聯合科學委員會商討。

劉續稱，如果接種率未去到某程度而放棄清零政策，「代價會很高，是人命代價」。他亦批評美國等地對南非反應過度，實施禁運，令當地試劑不足。

（新冠疫情）

相關字詞﹕劉宇隆 何栢良

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