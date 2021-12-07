確保顧客登記 須自行辨別假程式 食肆處所強制掃安心列罰則 店主批「看漏眼」被罰不公

新增「政府認可」人士獲豁免

政府昨交代豁免進入處所用安心出行的細節，65歲或以上和15歲或以下的人士、殘疾人士及獲政府或政府授權機構認可的人士可填表代替使用安心出行。若15歲以下人士有成年人陪同進入餐飲處所或表列處所，則毋須登記個人資料；而殘疾人士毋須持證明都可獲豁免。

健身室：丟客事小 被罰損失大

新措施下，過往毋須強制用安心出行的健身院、美容院被納入強制使用。健身中心負責人柯尊鼎擔心因人手緊絀，未能檢查市民的安心出行，反問：「難道看漏眼有賊入屋都是受害者的責任？」他現在親自在健身中心檢查客人有否用安心，表示失去一個客人只是損失幾百元，「無嘟安心就罰幾萬元，根本檢查安心出行已經重要過做生意」。他嘆唯有盡力把關「自求多福」。

美容店：平時都收到偽鈔

對於政府表示如有客人用偽冒程式，除非「負責人已採取一切合理步驟」確保顧客使用安心出行的指示，否則罰款5萬元及監禁6個月，香港美容業總會創會主席葉世雄指政府應先確保業界有能力分辨真假，「究竟市面有幾多款假（程式）？怎樣分辨？」他反問職員該如何證明自己已盡全力檢查，苦笑道：「平常都有可能收到假鈔。」

另外，政府公布A類餐飲業務處所運作模式將不再適用，所有餐廳需要求員工定期檢測或接種新冠疫苗。政府又延長B類食肆的堂食時間，至晚上11時。現屬A類食肆的膳心小館負責人林先生說將會轉為B類食肆，該店主要做屋邨客，晚上8時後已不多人，加上座位不多，不考慮轉作C或D類食肆。至於如何確保所有食客均已掃安心，他稱顧客入座前須在收銀處落單，安排收銀員同時檢查。對於政府宣布65歲或以上和15歲或以下的人可「填紙仔」，林憂部分長者不識字或有中學生年齡超出豁免範圍，因此估計生意會下跌一至兩成。

再沒A類食肆 B類堂食延時

香港認知障礙症協會昨發聲明，指認知障礙症患者的認知功能衰退，難理解防疫措施；早中期患者大多居住社區，因記憶力衰退，外出時常忘記帶手機，亦難使用智能手機，協會擔心政府新措施等同限制患者餐廳用膳，期望他們可獲豁免。

明報記者

（新冠疫情）