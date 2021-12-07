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Tg管理員認煽惑9罪囚58月 官：既選擇追求心中正義 須承擔後果

【明報專訊】前年反修例示威期間，33歲保險經紀作為Telegram（Tg）頻道「開掛之達人」管理員，涉發布信息煽動他人製作「鋁熱彈」及暴動，早前承認煽惑縱火等9罪，昨日在區域法院被判囚4年10個月。法官郭啟安批評被告的行為是衍生暴力和鼓吹仇恨，對於被告求情稱「對正義過度追求」，郭官稱「既然你選擇追求心目中的正義、以身試法，就須承擔後果」，又呼籲他汲取教訓，改過自新，不要辜負家人期望。

官：教製燃燒物較一般縱火嚴重

被告蕭張龍承認於前年11月3日至19日期間干犯9項煽惑罪。郭官判刑時稱，被告涉3項煽惑縱火罪，他在多則信息帖文倡議並教人製造燃燒物「鋁熱彈」及「希臘火」，較一般縱火嚴重。至於另一項煽惑暴動罪，郭官指當時正值中大發生激烈衝突，被告的提議無疑是火上加油，若有人仿效，後果堪虞。

指煽惑襲警衍生暴力鼓吹仇恨

對於被告所涉1項煽惑他人有意圖而傷人罪，他提出以鐵通和漒水傷害警察和持不同政見的「藍絲」，郭官認為是衍生暴力和鼓吹仇恨，威脅他們的人身安全。被告提及意指警察的「殺畜牲」，以及「一人一支鐵通鏹水係基本」，郭官形容是「聳人聽聞」。就上述3類罪行，分別以5年半和5年為量刑起點。

案情又指被告轉發聲稱類似沙林毒氣「氯氣彈」的製作方法，涉1項煽惑施用毒藥，郭官指雖然它未會即時致命，但屬危險。至於3項煽惑公眾妨擾罪，被告在三罷期間提出阻礙港鐵和癱瘓交通，郭官指被告行為剝奪市民出入自由，是極自私，列車班次輕則受阻，嚴重則可令列車出軌。就此4罪，郭官決定各罪以半年為量刑起點。

透過頻道收164萬 官令沒收

郭官考慮到被告認罪，決定將總刑期定為判監5年，又因被告品格良好和沒有案底，酌情扣減多兩個月刑期，終判囚4年10個月。

郭官在判刑中不接納辯方稱頻道只有2萬多人訂閱、人數不多，反而被告透過頻道收款164萬多元，足以證明廣泛而實際的影響力，其他理念相似的年輕人易受煽惑，加劇破壞社會安寧，故須判處阻嚇性刑罰。郭官又下沒收令，着被告須於明年6月前繳付該筆164萬元款項予政府，否則另判監18個月。

【案件編號：DCCC 853/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕中大二號橋 煽惑他人有意圖而傷人罪 煽惑暴動 反修例運動

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