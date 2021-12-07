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港聞二

林卓廷案表證成立 自辯反問「邊句抹黑游？」

【明報專訊】正因民主派初選等案而還押的立法會前議員林卓廷，涉在3個記者會披露元朗7．21事件中接受調查、時任元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強的資料，裁判官昨裁定3項披露受調查人身分罪表證成立，林選擇自辯，首度在庭上講述事件經過，明言記者會發言是「敲響警鐘」，讓公眾知悉警方調動游乃強至專責調查7．21事件的新界北總區刑事部重案組是「荒謬」，遭控方質疑他加強抹黑游乃強，林反問「我邊句抹黑游乃強？」

稱7．21錯信警方會到場

林卓廷自辯稱，曾任廉署執行調查主任3年，曾接受《防止賄賂條例》法律知識的訓練。林憶起7．21下午已聽到黑衣人晚上會在元朗遇襲的傳言，晚上10時許得悉有人在元朗被打，遂致電元朗區警民關係組鄧姓警長，批評警方未有執法、要求盡快行動。林隨即與黨友趕往元朗站，林在大堂見到一名頭破血流女子，遂向市民稱「我報咗警」，他深信警方會到場，「但我呢個評估係錯嘅」，因白衣人先後在收費區及車廂內「無差別襲擊，見人就打」，全程均不見警員到場，事後他嘴角受傷要縫18針，右前臂被藤條擊中留有疤痕、手指骨斷裂。

提及游受查旨反映警調動荒謬

林卓廷稱，7．21是本港歷史上的轉捩點，令市民對警隊和政府大失信心，游乃強被調往專責調查7．21的新界北總區刑事部重案組，故提及游涉公職人員行為失當而被廉署調查，以反映警方調動「荒謬」，望收回成命。控方質疑披露不涉公眾利益，林稱「對唔住，我難以同意喎」。

林在盤問下同意，在廉署人員口中得知調查方向，但不相信游一人受賄便可導致整個警隊的「不作為」。控方質疑其公開言論或令游得知他被調查賄賂，林稱游涉公職人員行為失當，並非他一人的質疑，「當時社會上好多人都質疑」，反問「會唔會因為我講就突然醒起被查賄賂？」聆訊今續。

【案件編號：ESCC 2789/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕表證成立 游乃強 林卓廷 披露受調查人員身分 721事件 反修例運動

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