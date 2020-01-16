26頁開案陳辭10頁列背景 指方fb稱可助手足玩「香城ONLINE」

稱示威者雷射裝置曾致6警傷眼

控方首先陳辭稱，示威者使用雷射裝置攻擊警方，致6名警員由前年6月21日至8月5日出現視力模糊、結膜下出血、結膜下泛紅、發炎等傷勢。控方亦依賴長達1小時8分鐘的無綫電視新聞片段以佐證，惟辯方反對將片段呈堂，無綫電視人員葉炳堂屆時有可能被傳召出庭作供。

辯方反對facebook截圖呈堂

辯方亦反對101張浸大學生會facebook頁面截圖呈堂，涉及示威相關資訊，包括於案發前幾日曾表示「抗爭者」可申請資金購買物資，並附上被告的電話號碼；有71張指稱是被告的facebook頁面的截圖，包括被告於前年7月30日曾表示，「如果有手足想玩香城ONLINE但冇錢課金可以聯絡（contact）小弟，盡力幫手」。

而指被告在發文的前一日收到一筆1萬元大額存款的銀行存款紀錄，亦遭辯方反對呈堂。

（反修例風暴）