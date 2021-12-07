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港聞二

方仲賢案 警稱睹檔主曾示範「雷射槍」燒焦報紙

【明報專訊】浸大學生會前會長方仲賢前年8月在深水埗涉藏有10支雷射筆被捕，去年被控在公眾地方管有攻擊性武器、拒捕等3罪，他否認控罪，昨於區域法院開審。控辯雙方承認涉案雷射光束裝置有釀火災危險，不適宜作休閒用途；協助制服方的休班警供稱，在鴨寮街購物時留意到一名女子向方仲賢示範以「雷射槍」射向報紙，傳出燒焦氣味。

方仲賢（23歲）被控前年8月6日在深水埗鴨寮街和桂林街一帶，管有10個能發出雷射光束的裝置，同日涉抗拒在正當執行職務的警署警長52338；他另涉於偵緝警員8702檢取其手機為證物前重新設置手機，傾向並意圖妨礙司法公正。

辯方認涉事裝置不適宜觀星

陳辭亦引述專家證人稱，被告管有的裝置屬第4類雷射光束產品，多用於物質破壞，如工業上固體切割加工等，在20至80米距離內可致眼睛受損，不適用於觀星或任何家用用途。辯方承認專家意見為事實。

警員8702黃漢鋒供稱，案發晚上6時許他與警長52338林發健、警長4627等4人一同在深水埗警署下班，他到鴨寮街一排檔獨自選購腰包，其他同袍則在附近購物。他約7時留意到相鄰排檔傳出藍光，探頭目擊一名女子與被告的對話，「呢支嘢係藍光嚟㗎，小心啲用，會射穿嘢㗎」，他逐字供出該對話，並稱該女檔主手持「雷射槍」射向報紙，被告表示「唔夠錢住」，離開排檔。

黃上前了解該裝置，該女子再示範使用方式，報紙4至5秒後「熏黑冒煙」，他致電警長林發健匯報情况，並留在附近等候。約7時16分，被告折返排檔，黃告知林並保持通話。被告從女子手上接過一白色膠袋後離開，轉入桂林街，在一間7-11便利店外徘徊及使用手機，黃則在對面店舖觀察。

「3個男人都控制唔到呢名男子」

林發健其後截停被告，他試圖逃走，黃遂上前連同警長4627一同制服被告。

黃供稱，曾表明警員身分及出示委任證，惟被告向前傾及掙扎，「3個男人都控制唔到呢名男子」，他亦不斷大叫，稱自己是浸大學生會主席，購買雷射筆作觀星用途。

另外，控方案情提及，被告被捕後報稱不適送院，警方告知他將檢取其手機，要求他不要使用手機。

鑑定發現方曾手機重置

惟警方鑑定發現他曾重置手機，手機內並無任何通話紀錄、即時通訊應用程式等，調查後亦發現被告是6個Telegram群組的成員。案件今續。

【案件編號：DCCC 1119/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕意圖妨礙司法公正 拒捕 在公眾地方管有攻擊性武器罪 鐳射筆 浸會大學 方仲賢 反修例運動

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