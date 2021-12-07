西灣河開槍案 控方：警遭4人夾擊 涉事警臉腫指擦傷 中槍「熊仔餅」切肝腎

被告依次為周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲），同被控當日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的警槍。周另被控企圖從警員A的合法羈押下逃脫。代表周柏均的資深大律師駱應淦庭上表示，周身體欠佳，獲法官批准兩人坐下聽取開案陳辭。

周柏均身體欠佳 獲准坐聽陳辭

另外法官謝沈智慧在庭上提醒公眾人士，涉案警員、警司、巿民證人獲頒匿名令，下令包括禁止披露警員A及其家人的個人資料。

控方開案陳辭指出，前年11月11日示威者發起全港18區的「大三罷」及「黎明行動」示威，同屬港島區交通部的警員A及警司B早上6時45分由跑馬地警署乘警車出發到西灣河一帶巡邏。早上7時19分因交通擠塞嚴重，兩人在西灣河太安街落車朝筲箕灣方向步行。途中B因發現其手扣跌到地上，要折返拾回。

警拔槍指步近者 遭抓面頸

A獨自到達近西灣河文娛中心的太安街十字路口，看見不少黑色裝束戴口罩者聚集，地面放滿雜物，有兩名戴口罩男子把一條繩索綁在交通橙柱，A上前喝止及嘗試追截，其後折返清理障礙物。此時A聽到有人叫「唔好畀佢走」，他覺得危險，右手握警槍槍柄戒備。一名戴黑口罩、頭笠白色外套帽的男子步近A，A拔出警槍指向他，打算制服他時，對方用左手捉住A身體，右手抓A的面及頸。

同時，白衣男背後兩名被告和另一灰衣男子走近A，A擎槍指向周，周伸手企圖搶槍，次被告胡子鍵和灰衣男則走到A背後，阻擋A後退。受「前後夾擊」的A，向周的腹部發射第一發子彈，周隨即倒地。胡企圖搶去A的警槍時，遭A撥開。4人拉扯間A再開兩槍，沒擊中人，次被告失平衡倒地。警司B到場時白衣男及灰衣男逃去。

稱兩被告圖搶槍 周中槍被捕仍欲逃

周、胡兩人當場被制服，分別以搶槍及非法集結罪被捕，救護車到達時周稱想除下背囊和站起來。A和B叫周不要動，但周撥開A的手及轉身逃跑。另兩警員立即追截，周及後遭制服。

根據雙方承認事實，同日早上約7時半，周被送往東區醫院治理，醫生發現他肝臟及腎臟受損，經手術後切除了他右邊肝臟的兩塊肝葉和右邊腎臟，而子彈彈頭從周背部取出。A則於同日下午2時許到港怡醫院檢驗，發現左頰有紅腫和輕微腫脹，中指有擦傷，獲批3天病假。案件周三繼續。

【案件編號：DCCC 475/20】

（反修例風暴）