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港聞二

樓價分兩半做按揭 漸進式供款 首期13.5萬可做業主

【明報專訊】非牟利房社企「新世界建好生活」為合資格買家提供「上車易按揭」，提出分階段承做按揭及漸進式供款，建議單位成交時，買家只需按一半樓價申請首階段按揭，即最低只須付總樓價5%便可「上車」；其餘一半樓價按揭可於成交後10年內一次過或分階段承做。該非牟利房社企的諮詢委員會有成員期望，在10年內承做第二階段的按揭利息，可維持與首階段相同，仍待與銀行業界商討。

餘下一半可10年內分階段承做

新世界建好生活初步假設連同補地價、建築成本，單位呎價約9000元，即一個實用面積300平方呎的單位，售價約270萬元，買家購入時，可用樓價一半申請九成按揭，即須付13.5萬元首期，以最長30年按揭年期、年息2.5%計算，第一階段每月供款額約5010元，有關金額有計算按揭保險費。餘下一半樓價，即共135萬元的按揭，可於單位成交後10年內一次過或分階段承做，買家可在置業初期較輕鬆供樓，當經濟收入增加後，才承做更大份額按揭；假設年息維持不變，預料最終每月需供款10,135元（見表2）。

首期較新居屋低 未提需否購按保

如與剛發售的新居屋馬鞍山錦駿苑比較，錦駿苑C座中層一個實用面積311平方呎的單位，定價約228萬元，白表人士最高可承做九成按揭，即須付22.8萬元首期，以最長25年還款期、2.5%年息計算，每月須供款約9206元。現時買新居屋毋須購買按保，昨公布計劃則未提及，若毋須購買則供款會較低。

變相新世界先墊支 按買家能力供款

新世界建好生活諮詢委員會成員、測量師學會前會長何鉅業稱，新世界會作為按揭的擔保人，現正與銀行業界商討，期望整個還款年期利息不變，即如首階段按揭供款年息為2.5%，買家承做第二階段按揭時，年息可維持2.5%。他形容，概念有如新世界先墊支樓價成本一半，隨後10年按買家負擔能力，慢慢調節供款額。

金管局回應稱會積極與有關各方共同研究，相關銀行按揭安排如何配合新房屋計劃。

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