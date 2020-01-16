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首個私人資助房 倡市價五至六折售 發展商盼入息要求看齊居屋 300呎1房起共300伙

【明報專訊】外電早前報道中央要求本港發展商協助政府解決房屋問題。於9月由新世界發展成立的非牟利房社企「新世界建好生活」，昨倡議推出首個私人資助房屋項目，首階段捐出一幅新界西的地皮作試驗，料可建300個實用面積300至550平方呎的單位，以市價約五至六折出售，約為270萬至495萬元；同時建議提供新的「漸進式按揭」，買家可以一半樓價承做按揭；項目供合資格25至45歲首次置業巿民申請，入息和資產限額將參考現行居屋計劃釐定（表1）。

運房局回覆稱，政府歡迎「新世界建好生活」提出的私人資助房屋建議，會與他們保持溝通，了解建議的具體內容。若建議得以落實，有助增加資助房屋的供應之餘，亦讓有意置業的市民多一項選擇。房協回覆稱，樂見社會各界提出創新建議，合力解決市民住屋需要，並樂於與不同企業交流。

新世界擬捐新界西地皮興建 最大550呎設會所

根據新世界建好生活倡議，將捐出一幅新界西的地皮興建首個私人資助房屋項目，提供300個1至3房單位，實用面積介乎300至550平方呎，並設有會所；同時建議推行「上車易按揭」，買家可先承做其購買單位樓價一半的按揭，首期低至樓價的5%，樓價餘下一半的按揭，可在成交後10年內以一次過或分階段承做（見另稿）。

首3至5年禁租售 第10年補價後自由買賣

項目申請對象為本港永久居民及首次置業人士，並參考現行居屋計劃，釐定入息及資產限額，1人申請者入息上限為3.3萬元，資產限額為85萬元；2人或以上家庭入息上限為6.6萬元，資產限額為170萬元；同時擬訂立轉售限制，買家在成交後首3至5年內不能出售或出租單位，並須在完成承做100%按揭後，才可出售單位予合資格人士，或在買入單位第10年起，向政府補回地價後，將單位在市場自由出售。

新世界稱區內配套成熟 正洽補地價

新世界稱，將於未來數月與政府部門、相關機構及業界商討計劃，待細節落實後再公布。「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示，期望建議能協助年輕家庭解決缺乏大額首期、置業初期供樓的問題，達至以可負擔價錢購入「質素及呎數兼備」居所。

不過，新世界昨未公布該項目具體地點，只透露位處成熟發展地區，有交通配合，正與政府討論補地價問題，期望未來6至12個月內公布細節，之後再進行其他城規程序。

新世界又稱，今次項目作為試驗計劃，目前已就私人資助房屋項目準備多於一幅土地，若該地皮不獲批准，已準備推出另一幅土地。據了解，該私人資助房屋定價會以成本價掛鈎，即建築成本及補地價成本，新世界將與政府爭取補地價上提供優惠，若獲批准，期望5至6年後推出項目。

房委會委員柯創盛認為，發展商在公屋、資助房屋與私樓以外，開創新的置業階梯，形容是一件好事，希望社會有更多創新方法，合力解決本港房屋問題。

本研社稱位置含糊 憂涉生態爭議

本土研究社成員陳劍青則關注該項目的選址問題，指新世界只含糊抽象公布位置，會令外界質疑選址或涉及生態敏感、鄰近發展商其他持有的土地或具爭議地段，甚至會否牽涉由政府出資興建基建配套以帶動周遭土地升值，最終是令發展商獲益，「如果發展商是想做好事，應不介意公布選址，但目前反而是隱藏選址，好難令公眾不質疑背後是否牽涉不可告人的秘密」。

明報記者

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