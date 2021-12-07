民主黨拒黨名義撐候選人 准一黨員「個人」支持

【明報專訊】5名非建制派候選人向民主黨申請支持，該黨中委會昨晚召開特別會議商討，決定不會以民主黨名義支持任何候選人，只批准荃灣前區議員李洪波在新界西南選區以個人名義支持劉卓裕參選，否決元老李華明申請支持社福界候選人新思維狄志遠。李華明對結果感失望，但不會因此退黨。
李華明不獲准撐狄志遠
據了解，5名非建制派候選人中只有狄志遠、劉卓裕申請個別黨友支持他們參選。有中委昨日於會上提出，狄志遠早年退出民主黨，且本次選舉他提名前新聞統籌專員馮煒光參選，加上新思維與行政會議成員湯家驊帶領的民主思路合作，導致中委會拒絕批准有關申請。
至於劉卓裕，有中委形容他回覆民主黨問卷的內容「正路」，而且過往有迹可循，2019年參選區議會時被列入「民主派區選聯盟推薦名單」，故批准其申請；據了解，劉卓裕邀請李洪波擔任選舉經理。劉卓裕回應稱對獲批表示感謝。消息稱，中委會一致通過不批准以黨名義支持候選人，其後根據已取得共識的原則審批申請，並無就個案逐一投票。至於其他不獲批的申請，有中委認為部分候選人無認真回覆問卷，形容「答案比問題還要短」。
昨晚中委會亦有處理該黨副主席梁翊婷涉違黨規，她被指未經批准簽署官方同意書支持港島東的潘焯鴻。梁昨缺席會議，據了解，近10名黨員向紀律委員會投訴，委員會21日內將成立小組處理投訴；中委會亦將發信予梁要求書面解釋，並出席本月底中委會會議。
梁翊婷擅簽支持書 設小組處理
另外，東區區議員周卓奇、前區議員蘇逸恒申請退出中委會，昨日獲通過；周卓奇與觀塘區議員黎寶桂亦正申請退出民主黨。上述3人與梁翊婷同屬「主選派」。
社福界候選人包括朱麗玲、葉湛溪；新界西南候選人包括陳恒鑌、陳穎欣；港島東候選人包括吳秋北、廖添誠、梁熙。