民主黨拒黨名義撐候選人 准一黨員「個人」支持

李華明不獲准撐狄志遠

據了解，5名非建制派候選人中只有狄志遠、劉卓裕申請個別黨友支持他們參選。有中委昨日於會上提出，狄志遠早年退出民主黨，且本次選舉他提名前新聞統籌專員馮煒光參選，加上新思維與行政會議成員湯家驊帶領的民主思路合作，導致中委會拒絕批准有關申請。

至於劉卓裕，有中委形容他回覆民主黨問卷的內容「正路」，而且過往有迹可循，2019年參選區議會時被列入「民主派區選聯盟推薦名單」，故批准其申請；據了解，劉卓裕邀請李洪波擔任選舉經理。劉卓裕回應稱對獲批表示感謝。消息稱，中委會一致通過不批准以黨名義支持候選人，其後根據已取得共識的原則審批申請，並無就個案逐一投票。至於其他不獲批的申請，有中委認為部分候選人無認真回覆問卷，形容「答案比問題還要短」。

昨晚中委會亦有處理該黨副主席梁翊婷涉違黨規，她被指未經批准簽署官方同意書支持港島東的潘焯鴻。梁昨缺席會議，據了解，近10名黨員向紀律委員會投訴，委員會21日內將成立小組處理投訴；中委會亦將發信予梁要求書面解釋，並出席本月底中委會會議。

梁翊婷擅簽支持書 設小組處理

另外，東區區議員周卓奇、前區議員蘇逸恒申請退出中委會，昨日獲通過；周卓奇與觀塘區議員黎寶桂亦正申請退出民主黨。上述3人與梁翊婷同屬「主選派」。

社福界候選人包括朱麗玲、葉湛溪；新界西南候選人包括陳恒鑌、陳穎欣；港島東候選人包括吳秋北、廖添誠、梁熙。

（立法會選舉）