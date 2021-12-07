《華爾街》社評提白票 曾國衞：保留行動權利

《華爾街日報》上周初刊出一篇題為「港府叫人投票—否則」（Hong Kong Says Vote—or Else）的社評，稱港人於2019年區議會選舉選出民主派令北京難堪，港府於是押後原定去年舉行的立法會選舉，北京此後訂立新選舉規則，要求所有候選人事先經過共產黨審查並宣誓效忠，目前立法會選舉只有極少數候選人以民主派自居。文章又稱，現時港人若公開示威或會受重罰，引述香港民研上月調查稱，只有52%受訪者打算於立法會選舉投票，「難怪共產黨害怕再出現尷尬局面」。

曾國衞撰文反駁，文章昨日於該報刊登。他表示，特區政府去年因公共衛生風險押後立法會選舉，與2019年區議會選舉無關；港府鼓勵合資格選民於本月選舉投票，稱所有政府都會鼓勵市民在任何選舉投票，對於社評提出有關杯葛選舉和投白票的言論，他表示震驚（shocked），強調根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票為非法行為。

被指示威受阻 稱危言聳聽

另外，曾國衞回應有關港人示威受阻的指控，批評「不實且危言聳聽」，稱《基本法》及《港區國安法》保障市民示威等自由，但對操縱破壞選舉的行為不會容忍。 他亦否認共產黨事先審查候選人，表示只要擁護《基本法》及效忠特區，持不同意見的人也能參與政治制度，形容外國也對其公務員有類似要求。

（立法會選舉）