夏寳龍：投票是對一國兩制信心堅定 稱愛國者治港「五光十色」 蔡子強：投票率低恐尷尬

競選「熱火朝天開展」

夏寶龍昨以視像方式於香港地方志中心的《香港參與國家改革開放志》出版典禮暨《粵港澳大灣區志》合作備忘錄簽署儀式致辭，他稱本月19日的立法會選舉對落實「愛國者治港」等具重要意義，強調愛國者治港「絕不是要搞清一色」，而是「搞五光十色」，於候選人身分、價值理念及社會制度的包容上體現多樣性。

稱代表廣泛 涵劏房戶電工

夏寶龍表示，新選舉制度具有4個優勢特點（見表），包括彰顯廣泛代表，稱參選者背景多元，更特別指出候選人中有居住公屋和劏房者、巴士車長和註冊電工，形容是過去香港沒有的。他說，新選舉制度彰顯政治包容，不是「單聲道」，候選人來自不同政治派別，代表不同政治光譜；新選制又彰顯均衡參與，夏說議席分3個板塊（直選、功能組別及選委會界別），有各階層、界別等代表，認為香港資本主義發展至今累積很多矛盾，需立法會兼顧各階層、界別利益。最後他說新制度彰顯公平競爭，「區區有競爭，個個界別有得選」，為回歸以來首見，新選制使選舉回歸良性競爭。

「區區有競爭」 彰顯「公平競爭」

夏寶龍呼籲，凡擁護一國兩制、希望香港愈來愈好的港人，「一定會以主人翁的姿態」投票，又說投的不僅是個人選票，「更是對一國兩制的堅定信心、對國家富強昌盛的美好希望、對香港繁榮穩定的共同心願」。

特首林鄭月娥就夏寶龍發言發聲明，稱過去立法機關因不能確保「愛國者治港」而出現亂象，新選制是落實「愛國者治港」的根本原則，確保立法會議員都愛國愛港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸。

蔡：京官選前兩周開腔 史無前例

中大政治與行政學高級講師蔡子強表示，中央官員在選舉前兩周評選舉是史無前例。他稱，夏寶龍將投票對一國兩制的信心連繫，反映中央相當重視投票率，但擔心「講得太盡」，若最終投票率低，或出現尷尬局面。他說，從過去選舉投票分析，市民是否投票的最大變數是候選人能否代表他們，而不是對一國兩制的信心。

蔡子強稱，明白夏要為新制度護航，但方法是內地看「認受性」的方式，如人大選舉強調性別、行業、民族比例，為選舉「正當化」（justified）；但認為西方是強調選舉參與是否有熱誠、投票率如何。

陳家洛：「五光十色」不脫資格審查

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，上屆立法會選舉有180多人報名，今屆議席增加，報名者卻減少，質疑是否如夏寶龍所說踴躍。對於夏稱愛國者治港搞「五光十色」，陳認為今屆仍不能擺脫候選人需通過資格審查、取得選委會五大界別提名關卡的事實。他說，港人與中央對選舉看法相差很大，兩者沒共同語言，中央愈是大讚制度，反而是自暴其短，港人會看到「你（中央）係咪自彈自唱」。

對於夏寶龍強調候選人有巴士車長、電工，陳家洛稱「阿牛（曾健成）都係打工仔出身啦」，過往有很多候選人出身基層，但並非選舉重點，而是港人會否認為是代表他們、能夠投入的選舉。

明報記者

（立法會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676