【Emily】余慧明開Patreon話創作有價

伍健偉：與同案被告冇法援

仍還押嘅伍健偉寫咗封獄中信，數算「未審先囚」的日子已超過260天（至今已281天），講獄中日常，如今個學期嘅三個學科已各交咗一份功課。佢話早前做運動拉親腰，可能係太耐冇做運動或因年紀唔細，又可能係冇熱身，但現已由痛到要坐輪椅到好番。另外佢話因為種種因素，佢同幾個同案被告都冇法援了。

胡志偉隨筆批野豬政策

胡志偉喺獄中一直就時事政策發表意見，佢寫咗篇隨筆講野豬，話人類對待動物嘅態度，決定該城市嘅文明程度，政府對野豬問題嘅處理，不禁令人對呢個城市嘅文明程度起疑問。佢批評係漁護署冇積極推行「捕捉、絕育、放回」嘅管理野豬計劃，亦冇加強檢控非法餵飼，衍生豬口增加，導致今日局面，但官員不但冇檢討、反思局面，更不理民意反對硬推獵殺行動，「難道官員執行政策不力的責任和代價，要以豬魂『找數』？」