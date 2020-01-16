大灣區GBA專題：前海７問

1．「大前海」指哪裏？

覆蓋深圳西海岸一帶

「大前海」是前海擴區後的坊間俗稱。今年9月6日，國務院公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（簡稱前海方案），將前海合作區面積從原有14.92平方公里擴展至120.56平方公里，增幅7倍。新增覆蓋範圍包括深圳西南面的蛇口和大小南山片區，面積22.89平方公里；西北方向則沿海岸線一路向北，包括寶安中心區、大鏟灣、機場、會展新城及海洋新城片區，面積共82.75平方公里，將佔大前海近七成面積。

2． 前海擴區意義何在？

「代表制度創新的空間擴大」

中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達指出，前海擴區不僅代表土地空間更多、產業空間更豐富，還代表制度創新的空間擴大，尤其現代服務業是香港優勢產業，也是前海發展初衷，而前海方案為香港提供了更大產業發展空間，為港企提供更多投資機會，亦為香港居民提供更廣闊的生活空間。

「中國進一步改革開放參考」

中山大學粵港澳發展研究院首席專家陳廣漢則認為，開發建設前海是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平和構建對外開放的重要舉措。前海方案不少內容都是推動內地和香港服務業合作、機制對接，實際上亦可說是通過前海使香港的經濟能更好地融入國家發展大局。此外，根據前海方案，前海要形成可複製、可推廣、可操作的經驗，所以一定程度上，前海支持香港發展的模式，屬於中國進一步改革開放、構建新發展格局的參考。

3．前海擴區後不同區域的功能、香港什麼產業受惠？

「現代服務業創造更多機遇」

國家發改委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮表示，前海擴區一方面有利於為前海提供更大的改革開放發展空間，另一方面也為香港的現代服務業創造更多機遇。深圳市長覃偉中亦提到，市政府正編制新一輪前海總體發展規劃和國土空間規劃，考慮擴區後的前海產業、功能和空間佈局，包括堅持三分之一新出讓產業用地要面向港資港企，以及要加強與香港在現代金融、科技服務業、會展經濟、海洋經濟、專業服務等領域的合作。

「寶安製造業支持科研轉化落地」

除了現代服務業，郭萬達表示，大前海包含了寶安中心區等地，而寶安製造業有一定基礎，另一方面，香港有人工智能、大數據、生物醫藥、集成電路、晶片設計、海洋工程等優勢科技研發，這些研發要轉化落地就需要產業基礎支持，因此大前海和香港在科技創新及高端製造業的合作將有更多拓展空間。

海洋產業、物流、會展可與港聯手

大前海覆蓋空港海洋新城、蛇口國際海洋城、大鏟灣碼頭、孖洲島修造船基地等海洋產業集聚區，海洋高端智能設備、海洋工程裝備、海洋電子信息，以及相關的航運金融、航運法務等高端航運新興產業均可在大前海獲得壯大。另外大前海覆蓋了深圳機場及會展新城，前海方案便提到，支持深圳機場充分利用現有航權、支持深圳機場口岸建設整車進口口岸；依託深圳國際會展中心推動會展與科技、產業、旅遊、消費的融合發展，這些規劃都會為物流、會展經濟提供重大機遇，成為大前海與香港可聯手發力的領域。

前海的最核心是現代服務業，而擴區後新納入範圍的產業形態不盡相同，中國（深圳）綜合開發研究院長樊綱不同意是「不務正業」，相反產業發展應相輔相成，不可能獨立存在，而前海擴區後正好為現代服務業銜接不同產業形態，形成與製造業、海洋產業、電子產業等密切相關的產業群。他亦建議大前海要保留一定工業用地，為產業留下發展空間，並透過現代服務業帶動戰略性新興產業發展，尤其要注重聯合香港。

4．前海擴區會發展房地產？

「藉大前海概念炒作樓市不可能」

前海建設之初便明確表示區內不會涉足房地產，此立場於擴區後不變，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉也強調，無論前海擴區後在更廣闊的範圍內怎樣改革和創新，都絕不會關係到地產，於現有的房地產政策環境下，藉大前海概念炒作樓市是不可能的。

而且另一角度看，前海大幅度擴區亦有利於緩解前海周邊樓價上升壓力，因進駐前海帶來的居住需求獲得分攤，能紓緩南山區的供求壓力。

5．為什麼選擇前海創業？

「要選當然選最前沿的地方」

截至今年9月，前海累計註冊港資企業1.33萬家，實際利用港資佔前海實際利用外資的92.6%。31歲的前海隨身寶科技公司聯合創始人郭瑋強（小圖），就讀香港中文大學信息工程學系時已開始研究「個人隨身物品管理方案」，繼而設計出防丟防盜的智能行李箱。2015年他與合伙人在香港科技園創業，但因本地缺乏量產供應鏈，2017年落戶前海。隨身寶現時有智能行李箱、智能背囊、智能書包及可放入銀包、手袋的智能卡片4款產品。以智能行李箱為例，除有全球定位追蹤，還有電子稱重、生物識別技術開鎖、藍牙電子鎖、行李到達提示等功能，甚至可充電。目前公司已完成兩輪融資，估值過億人民幣，前年更被認定為國家高新技術企業。

談及選擇前海的原因，郭瑋強表示，前海作為深港合作區可同時發揮兩地優勢，「不希望因為來到深圳就不理香港」。至於為何不選擇大灣區其他地方，他說前海是「特區中的特區」，「可能很多地方都有類似的創業政策，但講到『先行先試』，很多時候第一步都是前海先推，要選當然選最前沿的地方」。

「政策及產業是否可配合公司發展」

香港青年創業家總商會今年8月一項調查顯示，深圳、廣州及珠海是最受港青歡迎的創業城市，而影響他們選擇的最大原因，正是當地政策及產業是否有利和可配合公司業務發展。前海深港青年夢工場作為早期已建立的創業者搖籃，除有鄰近香港的優勢外，相關創業措施、配套建設和服務在大灣區也是最完善。截至今年9月，夢工場已累計孵化創業團隊524家，其中香港團隊245家，前海企業共吸引3652名香港籍人才，是大灣區之冠。

6．與香港的專業與制度互認只聞樓梯響？

逾百本港專業人士前海執業

前海方案提出，要支持前海在服務業職業資格、服務標準、認證認可、檢驗檢測、行業管理等領域，深化與港澳規則對接，在解決香港工程建設領域專業人士執業資格問題方面，前海已掃除政策障礙，讓香港相關專業人士可參與前海項目工程建設，截至今年8月底，已完成工程建設領域28家專業機構、217名專業人士備案，目前至少有113名香港工程建設領域的專業人士在前海執業。

稅務服務方面，取得香港稅務師資格的香港永久居民，經執業登記可免試跨境執業，目前已有64名港澳涉稅專業人士完成跨境執業登記，5間合資稅務師事務所完成行政登記。此外，今年深圳市人社局聯合市衛健委向香港大學深圳醫院長盧寵茂等37名港籍醫生頒發正高級職稱證書，成為全國首批獲此職稱的港籍醫生，有助推進放寬香港醫生到內地執業限制的工作。

前海方案亦提出要提升法律事務對外開放水平。包括建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心，探索跨境法律規則銜接，現時前海已建立深圳國際仲裁院及前海商事法庭。截至今年上半年，前海法院共受理涉港澳台商事案件逾1.23萬宗，深圳國際仲裁院13名理事中有7名來自香港和海外，385名境外仲裁員中，有149名來自港澳，香港法律專業人士亦能以理事、仲裁員、調解員、代理人、專家證人5種身分參與仲裁。

7．前海人眼中的可改善之處？

領導層穩定性助保政策連貫

前海深港青年夢工場現有18間為初創服務的孵化器，去年入駐的「粵港澳大灣區青年創新創業中心」，是當中面積最大、企業數量最多、港澳團隊比例最高一間。前海着力推動青年創業，但亦有可改善之處。大灣區青創中心理事長王凱便覺得，前海領導層的穩定性，對於政策連貫、相關扶持措施的落實有一定重要性。

王凱指出，之前大灣區青創中心曾申請一項政策優惠，但因領導變動、政策生變而告廢，「香港投資者講契約精神和誠信，我是按照你這個政策進來的，政策有效期內我是應該可以享受的，但政策往往是明年才能申請今年，我今年進來，花了這麼多錢，還沒有拿到補貼，你（官方）說舊政策要廢止、新政策要出台，新政策又要再過一年才能申請，相當於我要等兩年」。

根據《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例》，前海管理局長任期5年。自從第三任局長杜鵬2019年11月卸任後，前海管理局長兩年換4人，接替杜鵬的田夫去年8月免職，接任的黃敏今年4月任深圳市副市長，接替的張勇又於今年8月調任廣州市副市長，至11月中旬才顯示由南山區委書記曾湃兼任前海管理局長。

明報記者 陳子凌 陳奕勤