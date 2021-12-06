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黃：審工程撥款時間「短到誇張」 盧：交財會前已審議

【明報專訊】立法會自泛民總辭後，工程撥款通過的金額及速度急增。參選今屆立法會工程界的黃偉信指出，議會過去一年審議工程撥款時間「短到誇張」，情况令人擔心，部分項目「問都無問撳掣通過了」。盧偉國反駁稱，市民未必明白，立法會財委會審議撥款時間好像不多，但牽涉不少背後工作，政府將工程項目提交財委會之前，會先提交相關事務委員會及工務小組審議，認為現有機制有效。

半小時通過130億河套撥款

盧：議事堂外會面 大家未必見到

盧偉國被主持問到，今年1月財委會審批逾130億元的河套區發展工程撥款，政府未有派官員出席會議，該項目於去年12月提交工務小組時，會上只有5名議員發言，盧偉國發言支持，沒有提問，會議用了半小時就通過撥款。盧偉國解釋，立法會工務小組一年開10多次會，處理政府申請撥款50多項，又指政府與議員會在議事堂外會面，「大家未必睇到」。盧偉國稱，立法會審議撥款有「三部曲」，若事務委員會及工務小組通過，到財委會除非有議員要求再討論，否則毋須再討論。

黃偉信認為，未來本港有大型基建陸續上馬，包括明日大嶼及新界北部都會等，「要發揮得好需要土木工程師」，又稱自己「問的問題會有水準」，為了監察政府，不擔心提問太多被指拉布。本身是機械工程師的盧偉國認為黃不應攻擊對方的工程專業，黃表示只是想表達「大時代下最需要土木工程師」。

黃自稱問題有水準 不擔心被指拉布

另外，黃偉信就輸入外勞問題指盧偉國「坐在冷氣房太耐」，不了解業界真正需要，又指盧日前到啟德體育園地盤外擺街站，但不知工程界駐地盤工程人員不足，幾乎開不到工，「盧議員去到（地盤）影下相、叫口號好似好犀利，但不知業界真正需要，有離地問題」。不過被問到本港是否應輸入外勞，黃偉信未有正面回應，只表示政府應做好規劃，有序推出工程，業界亦要加緊人才培訓以配合市場需要。

盧偉國反駁，工程師不可能「識得晒」，最重要是聆聽及溝通，又稱每項工程涉及不同工種，如個別工種人員供應不平衡，亦會影響整體工程，他過去曾向政府建議設立機制，由政府的專責小組預審輸入勞工申請並獲接納。

（立會選舉論壇）

相關字詞﹕輸入外勞 工程界 立法會選舉 功能界別

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