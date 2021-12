工程界議席兩人爭 「政治素人」黃偉信：民主派標籤別人給我 盧偉國：35+做壞事太多非未審先囚

明報記者 馬耀森

今屆立法會在新選舉制度下,工程界議席沿用個人票產生,今屆有10756名登記選民。去年立法會選舉押後前,自稱「淺黃」的工程師黃偉信,已報名挑戰爭取連任的盧偉國,而戰事延至本月再上演。

黃:初選案被告還押多時「梗係有問題」

兩人在《明報》選舉論壇中,均被問到對民主派初選案的看法。對於案中部分被告已還押多時,是否同意「未審先囚」,經民聯盧偉國最初未有即時回應,說《港區國安法》去年中推出後,令市民明白背後有外國勢力干預香港事務,犯法要承擔法律責任,強調香港司法健全。

黃偉信指盧偉國迴避問題,表示民主派初選案中部分被告還押多時「梗係有問題」,指香港法律以普通法及基本法為基礎,「無理由無限期還押,全世界極少這樣做」;他被問到去年參選時形容自己是民主派唯一代表,又曾參加35+民主派參選協調,與初選案中被告是否同路人時,黃強調自己是政治素人、專業工程師,「無任何政治聯繫」,與不同界別人士保持溝通。他說,過去與泛民有很多議題有共識,自己並非政治人物,但強項是專業知識,去年有朋友推舉他參選,「現在不同了,不是搣走這個標籤,這標籤是別人給我的」 。

黃倡特赦不涉暴力年輕人

黃被問曾表態支持「五大訴求」,他說現時仍支持最初提出的版本,即撤回《逃犯條例》修訂、實現雙普選、撤回「暴動」定性、釋放及不起訴所有被捕者,以及「極度支持」成立獨立調查委員會。被問到是否同意特赦民主派初選案中被告,黃偉信表示要看情况,他說在反修例事件中干犯「好輕微(罪行)又無暴力」的年輕人可以特赦,至於初選案中的被告,因為有國安法,稱不便談論太多,「大家都明」。

盧質疑政治定位改變

黃:盼比併能力 不糾纏過去

黃偉信在發言期間被盧偉國追問政治定位是否有改變,盧又質疑黃偉信是否有了解35+,背後是為了落實「攬炒十步曲」,最終令香港玩完;黃偉信重申反對暴力,又指2人均通過資格審查,希望今次立法會選舉是比併能力,「並非比顏色」,不應糾纏於過去,反問盧偉國於2019年支持將《逃犯條例》修訂直上立法會大會審議,是否有份促成今日撕裂的社會環境。

盧指外界曲解石禮謙 石留言無關特赦

盧偉國被問到,日前民主黨前主席劉慧卿在facebook發帖文表示「正式審訊仍未召開,真不知他們(民主派初選案被告)要還押多久」,經民聯石禮謙在劉慧卿的帖文留言稱「這不是我們認識和深愛的香港,願主祝福他們。(This is not the HK we know and love . God bless them all)」,盧偉國最初指「審了才知」,後來補充指「不是未審先囚,是一直審訊中,不要將概念搞錯,是好漫長、因為案情複雜,他們做的壞事太多」。盧又指石禮謙的說法是指街頭暴力「的確不是以前的香港」;被問到有否問過石禮謙確認想表達的意思,盧偉國稱與石禮謙共事9年,理解石很關心年輕人,理解他的悲痛,認為外界曲解了他的意思,指石的留言與特赦無關。

(立會選舉論壇)