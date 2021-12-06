港聞

港聞二

黃元山批「北都」欠績效指標產業政策

【明報專訊】特首林鄭月娥在今屆任期最後一份《施政報告》提出發展「北部都會區」，不同立法會選舉界別都有候選人將該議題納入政綱，包括最少14名選舉委員會界別候選人。候選人之一、團結香港基金高級副總裁黃元山（圖）接受傳媒採訪時稱，政府未有為北部都會區訂下關鍵績效指標（KPI），外界難跟進其進度成效，又批評政府一向欠缺產業政策，縱有意在河套區發展生物科技產業，卻未見具體政策。

黃元山說，北部都會區經濟效益理應可與維港都會區互相輝映，舉例說，政府有意規劃位於北部都會區的河套區，主力發展生物科技，他認為要達至產業程度，需製造額外2000億至3000億元的相關經濟產量，達至香港本地生產總值（GDP）的5%至10%。

生物科技經濟產量需佔GDP 5%

他以新加坡為例，生物科技產業佔當地GDP約5%，上海則佔10%，兩地分別以引入大藥廠落戶研發及增加生產量為發展方向，但他質疑港府從來沒有產業政策，從未牽頭促進產業發展，認為需有制度突破。他建議，港府應利用河套區「一區兩園」的運作特色，包括讓本港公司在香港園區運用內地生物數據做臨牀測試等。

翻查其他選委會界別候選人資料，大部分提及北部都會區的候選人都表示支持，倡盡快推行。本身是打鼓嶺區鄉事委員會主席的陳月明認為需立即啟動建設北都會，打造北部都會區為新經濟及創科中心，落實「南金融—北創科」格局，並與大灣區內城市作科學分工和互補合作等。

陳月明促落實「南金融—北創科」

另一候選人曾瀞漪提出，在北部都會區綜合創科和金融產業，設立孵化企業創新基地，並協助傳統行業轉型升級，綜合科技提升價值，但認為需同時平衡發展與環保。陳凱榮表示，若進入議會，冀推動在區內建設人才公寓。陸瀚民認為，需放寬北部都會區的地積比，以加大區內房屋供應量。選委會界別51名候選人名單見立法會選舉網頁。

明報記者

（立法會選舉）

相關字詞﹕立法會選舉 選舉委員會

上 / 下一篇新聞

心電圖異常僅開止嘔藥 未察心肌梗塞 曾打疫苗病人亡 屯院認斷錯症
心電圖異常僅開止嘔藥 未察心肌梗塞 曾打疫苗病人亡 屯院認斷錯症
《香港志》第二冊談港參與改革開放 89年未提六四
《香港志》第二冊談港參與改革開放 89年未提六四
共66卷 涵自然經濟文化政治
共66卷 涵自然經濟文化政治
「光屋」助短貧青年向上流 須訂個人計劃改善收入 年輕母親重投職場
「光屋」助短貧青年向上流 須訂個人計劃改善收入 年輕母親重投職場
原居民憂影響風水反對計劃 天水圍「光村」四度城規申請延遲 明年恐難落成
原居民憂影響風水反對計劃 天水圍「光村」四度城規申請延遲 明年恐難落成
精神科醫生怕曱甴 難忘幫病人「執屋」 見證葵涌醫院發展 盼重建「執靚」住院環境
精神科醫生怕曱甴 難忘幫病人「執屋」 見證葵涌醫院發展 盼重建「執靚」住院環境
賽事影像化成觸感畫 助視障者體驗殘奧
賽事影像化成觸感畫 助視障者體驗殘奧
於賈炳達道公園重置 社區設施樓面可增3倍
於賈炳達道公園重置 社區設施樓面可增3倍
日貨船增至7人確診變種 機構送手機掃安心 消息稱正洽細節
日貨船增至7人確診變種 機構送手機掃安心 消息稱正洽細節
調查：86%選復必泰 較年初飈32百分點
調查：86%選復必泰 較年初飈32百分點
體育副局長：合辦全運會 港澳可先選主辦項目
體育副局長：合辦全運會 港澳可先選主辦項目
手袋暗格藏4700萬元海洛英 工廈倉庫拘1男
手袋暗格藏4700萬元海洛英 工廈倉庫拘1男
「炮彈飛車」撼樹反肚 已故藝人成奎安男孫不治
「炮彈飛車」撼樹反肚 已故藝人成奎安男孫不治
工程界議席兩人爭 「政治素人」黃偉信：民主派標籤別人給我 盧偉國：35+做壞事太多非未審先囚
工程界議席兩人爭 「政治素人」黃偉信：民主派標籤別人給我 盧偉國：35+做壞事太多非未審先囚
黃：審工程撥款時間「短到誇張」 盧：交財會前已審議
黃：審工程撥款時間「短到誇張」 盧：交財會前已審議
大灣區GBA專題：前海７問
大灣區GBA專題：前海７問
輻射製冷塗料助室內降溫 港商快量產
輻射製冷塗料助室內降溫 港商快量產
料日後成本與普通漆油相若
料日後成本與普通漆油相若
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】余慧明開Patreon話創作有價
【Emily】余慧明開Patreon話創作有價
【Emily】沙田區政4人英聚頭 莫乃光喺Surrey
【Emily】沙田區政4人英聚頭 莫乃光喺Surrey
【Emily】獲美總統邀請 羅冠聰民主峰會演講
【Emily】獲美總統邀請 羅冠聰民主峰會演講
【Emily】張欣宇擺站 趙國雄撐場
【Emily】張欣宇擺站 趙國雄撐場
【Emily】羅致光教路買年金兼領長生津
【Emily】羅致光教路買年金兼領長生津
【Emily】大嶼山保育基金資助「重塑水口」
【Emily】大嶼山保育基金資助「重塑水口」