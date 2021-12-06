黃元山批「北都」欠績效指標產業政策

黃元山說，北部都會區經濟效益理應可與維港都會區互相輝映，舉例說，政府有意規劃位於北部都會區的河套區，主力發展生物科技，他認為要達至產業程度，需製造額外2000億至3000億元的相關經濟產量，達至香港本地生產總值（GDP）的5%至10%。

生物科技經濟產量需佔GDP 5%

他以新加坡為例，生物科技產業佔當地GDP約5%，上海則佔10%，兩地分別以引入大藥廠落戶研發及增加生產量為發展方向，但他質疑港府從來沒有產業政策，從未牽頭促進產業發展，認為需有制度突破。他建議，港府應利用河套區「一區兩園」的運作特色，包括讓本港公司在香港園區運用內地生物數據做臨牀測試等。

翻查其他選委會界別候選人資料，大部分提及北部都會區的候選人都表示支持，倡盡快推行。本身是打鼓嶺區鄉事委員會主席的陳月明認為需立即啟動建設北都會，打造北部都會區為新經濟及創科中心，落實「南金融—北創科」格局，並與大灣區內城市作科學分工和互補合作等。

陳月明促落實「南金融—北創科」

另一候選人曾瀞漪提出，在北部都會區綜合創科和金融產業，設立孵化企業創新基地，並協助傳統行業轉型升級，綜合科技提升價值，但認為需同時平衡發展與環保。陳凱榮表示，若進入議會，冀推動在區內建設人才公寓。陸瀚民認為，需放寬北部都會區的地積比，以加大區內房屋供應量。選委會界別51名候選人名單見立法會選舉網頁。

明報記者

（立法會選舉）