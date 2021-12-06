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「炮彈飛車」撼樹反肚 已故藝人成奎安男孫不治

【明報專訊】一輛私家車昨凌晨駛至西貢清水灣道近香港科技大學迴旋處時，疑失控剷上斜壆花槽，「炮彈飛車」式衝向迴旋處中央並撼斷樹木，四輪朝天，車輛嚴重損毁，男司機頭部重傷昏迷，被困車廂，由消防救出送院，惟搶救後不治。意外離世的司機為已故藝人「大傻」成奎安（小圖）男孫成俊賢。

25歲的成俊賢與家人居於西貢南圍村。他父親在意外後駕車到場向警方了解事件經過。另亦有親友駕車抵達現場，向意外車輛雙手合十鞠躬。

近百親友拜祭 路牌掛死者衣服

至昨午4時許，警方再次將涉事迴旋處部分行車線封閉，成俊賢近百名親友分乘兩輛綠色小巴及10多輛私家車，陸續抵達現場拜祭。親友在路牌掛上死者一黑一白衣服，由道士引領進行儀式，眾人以香燭、溪錢及鮮花等物品拜祭，親友在旁撒溪錢，大叫「收嘢呀，賢仔！」、「賢仔，返嚟喇！」其間有女子懷疑傷心過度情緒激動，抱頭蹲在地上，需由其他女親友從旁安慰，眾人拜祭約1小時後陸續離開。

現場為清水灣道雙線往西貢方向、近大學道的迴旋處，車速限制為每小時50公里。事發於昨凌晨4時許，消息稱，私家車準備駛入迴旋處前疑失控，剷上右邊斜壆撞毁路牌，車輛彈起飛越兩條行車線，再衝上迴旋處中央草坪，撼樹「反肚」。

剷上斜壆 飛越兩行車線

私家車車頭及右車身嚴重損毁變形，其中頭冚留在距離車輛約5米石壆，擋風玻璃、死氣喉、泵把散落草坪，車輛電池則跨越迴旋處跌在行車線，被猛烈撞擊的樹幹傾斜，頂部折斷。意外起因仍有待警方深入調查，案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。

已故藝人成奎安，曾參與逾350部電影及多套電視劇，主要擔演配角。1987年在電影《監獄風雲》飾演大傻角色，因此人稱「大傻」。他熱愛賽車運動，過往參與澳門格蘭披治賽車及港京拉力賽。成奎安為南圍村原居民，在2003年參加區議會選舉。成奎安2004年發現罹患鼻咽癌，最終因病情惡化於2009年8月病逝。

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