港聞

港聞二

體育副局長：合辦全運會 港澳可先選主辦項目

【明報專訊】訪港3日的東京奧運國家隊代表團行程昨日結束，隨團的國家體育總局副局長楊寧接受傳媒訪問，談及粵港澳三地合辦2025年全運會，表明香港需主辦什麼項目，就安排什麼項目，「這由香港特區政府、體育界和老百姓根據香港的情况來選擇，廣東方面也有這樣的想法，就是香港、澳門根據自己的需要選完項目以後，剩下的由廣東來辦」。

據新華社報道，楊寧指希望借合辦全運會契機，讓內地與香港有更多的交流合作。國家隊運動員昨午乘坐專車經港珠澳大橋前往珠海隔離14日，之後赴澳門訪問。她指通過到訪活動，向港人展示了奧運健兒的風采，「促進了香港同胞的愛國熱情」。

蘇炳添：我的「蘇神」是蘇樺偉

國家隊運動員昨晨兵分多路活動，部分人出席在理工大學舉行的分享會。東京奧運百米短跑項目選手蘇炳添，以廣東話發言的一段話，得到全場掌聲。他說：「有人說蘇炳添是亞洲的神話……比賽後網友為了表達對我的支持和厚愛，稱呼我為『蘇神』，但我心目中都有一個『蘇神』，他叫蘇樺偉，不向命運低運，排除一切困難，為了夢想，拼搏向前」。

他又說自小喜歡看香港武俠小說，「最愛金庸先生的《笑傲江湖》、《天龍八部》，所以我深信『天下武功、唯快不破』。我只要每日在訓練都比你們快0.01秒，那麼你便永遠快不過我」。

東京奧運乒乓項目金牌得主馬龍就提到，左膝蓋有磨損，2019年曾劇烈疼痛，「在距離東京奧運會不到一年的時間裏，手術是擺在我面前的唯一選擇，手術前我也剃了光頭，希望自己能夠從頭再來，忘記過去的成績，忘記過去的傷病」。他說如2016年之前他的目標是拿到冠軍，到經歷這次傷患，「我的目標變成希望能夠站在我熱愛的球枱前繼續打球」。

再開「期票」 林大輝：支付讀理大

身兼香港體育學院主席的理大校董會主席林大輝，再向運動員開出「期票」，稱歡迎國家隊運動員退役後到理大讀書，「我相信我作為主席，跟滕校長（滕錦光）會全力支持你們費用、所有的費用，這個是我的邀請」。

上 / 下一篇新聞

心電圖異常僅開止嘔藥 未察心肌梗塞 曾打疫苗病人亡 屯院認斷錯症
心電圖異常僅開止嘔藥 未察心肌梗塞 曾打疫苗病人亡 屯院認斷錯症
《香港志》第二冊談港參與改革開放 89年未提六四
《香港志》第二冊談港參與改革開放 89年未提六四
共66卷 涵自然經濟文化政治
共66卷 涵自然經濟文化政治
「光屋」助短貧青年向上流 須訂個人計劃改善收入 年輕母親重投職場
「光屋」助短貧青年向上流 須訂個人計劃改善收入 年輕母親重投職場
原居民憂影響風水反對計劃 天水圍「光村」四度城規申請延遲 明年恐難落成
原居民憂影響風水反對計劃 天水圍「光村」四度城規申請延遲 明年恐難落成
精神科醫生怕曱甴 難忘幫病人「執屋」 見證葵涌醫院發展 盼重建「執靚」住院環境
精神科醫生怕曱甴 難忘幫病人「執屋」 見證葵涌醫院發展 盼重建「執靚」住院環境
賽事影像化成觸感畫 助視障者體驗殘奧
賽事影像化成觸感畫 助視障者體驗殘奧
於賈炳達道公園重置 社區設施樓面可增3倍
於賈炳達道公園重置 社區設施樓面可增3倍
日貨船增至7人確診變種 機構送手機掃安心 消息稱正洽細節
日貨船增至7人確診變種 機構送手機掃安心 消息稱正洽細節
調查：86%選復必泰 較年初飈32百分點
調查：86%選復必泰 較年初飈32百分點
手袋暗格藏4700萬元海洛英 工廈倉庫拘1男
手袋暗格藏4700萬元海洛英 工廈倉庫拘1男
「炮彈飛車」撼樹反肚 已故藝人成奎安男孫不治
「炮彈飛車」撼樹反肚 已故藝人成奎安男孫不治
黃元山批「北都」欠績效指標產業政策
黃元山批「北都」欠績效指標產業政策
工程界議席兩人爭 「政治素人」黃偉信：民主派標籤別人給我 盧偉國：35+做壞事太多非未審先囚
工程界議席兩人爭 「政治素人」黃偉信：民主派標籤別人給我 盧偉國：35+做壞事太多非未審先囚
黃：審工程撥款時間「短到誇張」 盧：交財會前已審議
黃：審工程撥款時間「短到誇張」 盧：交財會前已審議
大灣區GBA專題：前海７問
大灣區GBA專題：前海７問
輻射製冷塗料助室內降溫 港商快量產
輻射製冷塗料助室內降溫 港商快量產
料日後成本與普通漆油相若
料日後成本與普通漆油相若
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】余慧明開Patreon話創作有價
【Emily】余慧明開Patreon話創作有價
【Emily】沙田區政4人英聚頭 莫乃光喺Surrey
【Emily】沙田區政4人英聚頭 莫乃光喺Surrey
【Emily】獲美總統邀請 羅冠聰民主峰會演講
【Emily】獲美總統邀請 羅冠聰民主峰會演講
【Emily】張欣宇擺站 趙國雄撐場
【Emily】張欣宇擺站 趙國雄撐場
【Emily】羅致光教路買年金兼領長生津
【Emily】羅致光教路買年金兼領長生津
【Emily】大嶼山保育基金資助「重塑水口」
【Emily】大嶼山保育基金資助「重塑水口」