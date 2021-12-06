體育副局長：合辦全運會 港澳可先選主辦項目

據新華社報道，楊寧指希望借合辦全運會契機，讓內地與香港有更多的交流合作。國家隊運動員昨午乘坐專車經港珠澳大橋前往珠海隔離14日，之後赴澳門訪問。她指通過到訪活動，向港人展示了奧運健兒的風采，「促進了香港同胞的愛國熱情」。

蘇炳添：我的「蘇神」是蘇樺偉

國家隊運動員昨晨兵分多路活動，部分人出席在理工大學舉行的分享會。東京奧運百米短跑項目選手蘇炳添，以廣東話發言的一段話，得到全場掌聲。他說：「有人說蘇炳添是亞洲的神話……比賽後網友為了表達對我的支持和厚愛，稱呼我為『蘇神』，但我心目中都有一個『蘇神』，他叫蘇樺偉，不向命運低運，排除一切困難，為了夢想，拼搏向前」。

他又說自小喜歡看香港武俠小說，「最愛金庸先生的《笑傲江湖》、《天龍八部》，所以我深信『天下武功、唯快不破』。我只要每日在訓練都比你們快0.01秒，那麼你便永遠快不過我」。

東京奧運乒乓項目金牌得主馬龍就提到，左膝蓋有磨損，2019年曾劇烈疼痛，「在距離東京奧運會不到一年的時間裏，手術是擺在我面前的唯一選擇，手術前我也剃了光頭，希望自己能夠從頭再來，忘記過去的成績，忘記過去的傷病」。他說如2016年之前他的目標是拿到冠軍，到經歷這次傷患，「我的目標變成希望能夠站在我熱愛的球枱前繼續打球」。

再開「期票」 林大輝：支付讀理大

身兼香港體育學院主席的理大校董會主席林大輝，再向運動員開出「期票」，稱歡迎國家隊運動員退役後到理大讀書，「我相信我作為主席，跟滕校長（滕錦光）會全力支持你們費用、所有的費用，這個是我的邀請」。