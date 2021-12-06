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調查：86%選復必泰 較年初飈32百分點

【明報專訊】香港醫院藥劑師學會的調查發現，如接種新冠疫苗第三針加強劑納入恆常接種計劃，九成受訪市民均着重可選擇接種哪種疫苗、疫苗質素及接種地點；有意或已接種疫苗的受訪者，86%選擇復必泰，僅3%選擇科興，較今年初未展開接種計劃前收集的問卷調查相比，選擇復必泰者大幅增加32個百分點。

倘三針恒常化 九成着重疫苗選擇

學會今年10月中至11月初，透過香港民意研究所進行網上問卷調查，共收集逾5600個回應，當中61%已接種一劑或兩劑新冠疫苗，39%尚未接種；有意或已接種疫苗的合共佔逾81%，當中七成表示有效率是選擇疫苗的主要考慮；其次62%稱獲哪些國家認可是主要考慮。

同意與病毒共存中位數8.1分

至於日後如要接種第三針或恆常接種，九成受訪者認為政府應安排方便的接種地點，當中最多人認為社區疫苗接種中心、私家診所及地區康健中心，是較方便接種。受訪者亦普遍接受與病毒共存，以10分為滿分，同意與病毒共存此說法的中位數為8.1分。

學會會長崔俊明表示，結果反映對過去持續兩年的疫情已感厭倦，但政府提過與病毒共存「未係時候」，隨着愈來愈多變種病毒如Omicron出現，他預料市民接種第三針的誘因會增加，日後接種新冠疫苗亦可能恆常化，呼籲政府可定期檢視各款疫苗的數據及成效，以有效率為優先選擇的準則，並定期檢討疫苗採購名單。

藥劑師會促引入第三款疫苗

崔俊明認為，政府可考慮引入第三款新冠疫苗，例如國藥，雖與科興同屬滅活疫苗，但國藥的有效率較高，至於與復必泰同屬mRNA技術平台的莫德納（Moderna），他則認為兩者有效率相若，未必需要引入。他又指，針對Omicron變種病毒的第二代疫苗起碼半年後才面世，呼籲市民不要等到有第二代疫苗才接種。

（新冠疫情）

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