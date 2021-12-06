日貨船增至7人確診變種 機構送手機掃安心 消息稱正洽細節

【明報專訊】本港昨新增9宗新型冠狀病毒輸入個案，均驗出L452R變異病毒株，其中6人為船員，本月1日由日本經貨船「Glory Sky」抵港，該艘貨船上周已有一名船員確診，現時累計增至7名船員確診，全無病徵。另外，昨有傳媒報道香港賽馬會將負責統籌送贈手機或數據卡供有需要人士掃「安心出行」的事宜，消息稱有關方面正討論細節。
明報記者
昨新增的9宗輸入個案，為年齡介乎25至62歲的男子，全部驗出L452R變異病毒株，其中3人分別由英國或巴基斯坦抵港，並已接種兩劑復必泰或國藥疫苗。昨有少於10宗初步確診。
其餘6名確診者為船員，無病徵，其中4人沒接種疫苗，餘下2人分別曾在波蘭接種一劑强生疫苗，或在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗；6人本月1日從日本經貨船「Glory Sky」抵港。
衛生防護中心本月3日曾公布該艘貨船有一名51歲男船員（第12453宗）確診，同樣無病徵，中心同日派員登船為其他正在檢疫的船員採集樣本，結果上述6人對檢測呈陽性，該貨船累計7名船員確診。
全無病徵 卸貨沒登岸
其他船員須留船檢疫
目前「Glory Sky」其他船員須逗留在船上檢疫，其間須按規定接受檢測。根據衛生防護中心早前公布的流行病學調查資料，該艘船隻來港裝卸貨物，船上約有20名船員，船員進入香港水域後沒有登岸，抵港後也沒有本地工作人員曾經登船。
變種病毒Omicron擴散全球多國，港府再收緊4個地區的抵港人士登機及檢疫要求，昨宣布本周三（8日）起將出現Omicron個案的智利、庫克群島、盧森堡及羅馬尼亞列為A組高風險地區，只准許已完成接種疫苗的港人可從當地回港。
Omicron蔓延 新增4高風險區
本周四（9日）起食肆、健身室、美容院等受規管的表列處所須用「安心出行」程式，創科局長薛永恒上周曾表示政府正主動接觸電訊業界及慈善機構，研究向有需要人士送贈手機或數據卡。
《星島日報》昨日報道，香港賽馬會將會負責統籌，並已開始聯絡四大電訊商商討送贈手機及數據卡事宜，初步構思會交由非政府組織協助登記及派發。消息人士向本報表示「一定會有貢獻」，正討論細節內容。