日貨船增至7人確診變種 機構送手機掃安心 消息稱正洽細節

明報記者

昨新增的9宗輸入個案，為年齡介乎25至62歲的男子，全部驗出L452R變異病毒株，其中3人分別由英國或巴基斯坦抵港，並已接種兩劑復必泰或國藥疫苗。昨有少於10宗初步確診。

其餘6名確診者為船員，無病徵，其中4人沒接種疫苗，餘下2人分別曾在波蘭接種一劑强生疫苗，或在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗；6人本月1日從日本經貨船「Glory Sky」抵港。

衛生防護中心本月3日曾公布該艘貨船有一名51歲男船員（第12453宗）確診，同樣無病徵，中心同日派員登船為其他正在檢疫的船員採集樣本，結果上述6人對檢測呈陽性，該貨船累計7名船員確診。

全無病徵 卸貨沒登岸

其他船員須留船檢疫

目前「Glory Sky」其他船員須逗留在船上檢疫，其間須按規定接受檢測。根據衛生防護中心早前公布的流行病學調查資料，該艘船隻來港裝卸貨物，船上約有20名船員，船員進入香港水域後沒有登岸，抵港後也沒有本地工作人員曾經登船。

變種病毒Omicron擴散全球多國，港府再收緊4個地區的抵港人士登機及檢疫要求，昨宣布本周三（8日）起將出現Omicron個案的智利、庫克群島、盧森堡及羅馬尼亞列為A組高風險地區，只准許已完成接種疫苗的港人可從當地回港。

Omicron蔓延 新增4高風險區

本周四（9日）起食肆、健身室、美容院等受規管的表列處所須用「安心出行」程式，創科局長薛永恒上周曾表示政府正主動接觸電訊業界及慈善機構，研究向有需要人士送贈手機或數據卡。

《星島日報》昨日報道，香港賽馬會將會負責統籌，並已開始聯絡四大電訊商商討送贈手機及數據卡事宜，初步構思會交由非政府組織協助登記及派發。消息人士向本報表示「一定會有貢獻」，正討論細節內容。

（新冠疫情）