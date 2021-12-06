於賈炳達道公園重置 社區設施樓面可增3倍

韋表示，九龍城舊區的地區規劃將配合已完成規劃的啟德道／沙浦道項目，研究範圍從東面沙浦道一帶，涵蓋至西面聯合道的土地，面積約18公頃，涉及500多幢樓宇和政府設施，當中過半樓宇樓齡超過50年，但區內有多個私人單幢式重建項目，缺乏大型空置土地重置社區設施，亦有大量小街小舖，重建挑戰大。

轉移地積比 可整合較細規模項目

另外，市建局上月到九龍城區議會時，多位議員提出可重整毗鄰九龍城市政大廈的賈炳達道公園的休憩及康樂設施，以一地多用模式興建新的政府設施綜合大樓，用作搬遷區內的老舊社區設施。韋指出，市建局正應用以「市區更新資訊系統」進一步研究有關建議，會研究以規劃重整，重置現有康樂設施及易地重置九龍城市政大廈等多項設施的可行性，初步估計重建後可提供的社區設施樓面是現時的3倍多。

韋續稱，市建局將探討應用轉移地積比，將規模較細、重建潛力有限的失修樓宇，列作地積比「送出地盤」的可行性，將其准許的發展樓面接收地盤，地積比轉移後，位於「送出地盤」的樓宇，重建後可改劃為休憩空間或社區設施，「接收地盤」則可作較高密度的重建，增加房屋供應。