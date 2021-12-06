賽事影像化成觸感畫 助視障者體驗殘奧

觸感畫驟眼看與一般畫作無異，惟走近就見畫上有線條微微凸起，如輪椅劍擊港將吳舒婷的金屬裙上印有數個三角形和虛線。由Beyond Vision International（BVI）製作的「互動觸感畫」，配合「觸感色彩系統」（Tactile Colour System）以不同線條表達各種顏色，如波浪代表藍色，圓形是紅色等。

至於視障人士如何將圖形或線條轉化為顏色，BVI創辦人Rico Chan解釋，視障人士其實能夠了解不同顏色所代表的意義，如藍色是平和，系統只是幫助他們感受到畫上顏色給予受眾的感覺。

結合口述 傳遞賽事氣氛

觸感畫透過「觸感─聽覺」互動系統，結合口述影像裝置，視障人士按下藏在觸感畫下的按鈕，就可由專業口述影像人員錄製的聲音導航聽到畫作內容、了解賽事結果和相關資訊。Rico說這有助視障人士融入社區，「他們很多時候是被動地接收資訊，我希望幫助他們學習新知識，再主動告訴其他人」。

機構首次製作體育題材的觸感畫，Rico稱為描繪運動員賽時神情、了解殘奧項目，要做大量前期的準備工夫，「比製作大自然等題材的觸感畫更具挑戰」。

市建局即日起至明年2月15日，在觀塘裕民坊商場YM2地下大堂舉辦「心懷衝霄志、佳績傲體壇」殘奧攝影展。同場展出逾百張香港運動員在殘奧會競賽時的相片、殘奧會火炬等，推廣公眾對殘疾人參與運動的認識。