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精神科醫生怕曱甴 難忘幫病人「執屋」 見證葵涌醫院發展 盼重建「執靚」住院環境

【明報專訊】作為精神科醫生，葵涌醫院行政總監阮家興有一個習慣，就是每當收到病人的感謝卡，都會親自回電致謝，行醫30年始終如一，認為可與病人建立關係的工作是一種「優待」。病人對他的信任亦為其帶來難忘經歷，怕曱甴的他憶起當年曾上門為病人「執屋」。

阮家興近年轉做行政，則專注「執靚」當年帶他入行、目前正在重建的葵涌醫院。他期望新醫院可為病人帶來「家的感覺」，每間病房「住鬆啲」，令病人感覺「有安全、有私隱」，不再抗拒住院，適時獲得幫助。

葵涌醫院入行 2018重回老巢

訪問當天，回想投身杏林30載，阮首先想起自己與葵涌醫院的緣分：「我在1991年7月1日第一日做醫生就來葵涌（醫院）……中間做過不同醫院，直至2018年回來。現在經過30年又喺番自己開始的地方服務，見證醫院重建，感覺很特別。」

阮家興在葵涌醫院有不少難忘經歷，享受與病人相處的他，初期主要在門診工作，至1994年他更加入「社區精神科」，成為當年全港第一批上門做家訪的精神科醫生。不過外展服務的一年多，就屢次為他帶來「特別體驗」 。

阮記得，那是一名50歲左右、患思覺失調的獨居男士。該名男士康復後計劃出院，惟家中雜物多、衛生環境惡劣，阮擔心不利復康，惟病人又「只信醫生」，最終阮要親自帶隊上門「執屋」做清潔。甫打開門，只見家中雜物堆積如山，阮卻頓時鬆一口氣——至少未有曱甴蜂擁而出。原來阮家興亦怕曱甴！

帶來「家的感覺」 望病人不再抗拒

記者問行醫30年有否遇過近日社會熱門討論的「曱甴屋」？阮表示慶幸未曾遇過，笑言「嘩，好彩無呀，如果唔係我都驚呀！」不過「驚還驚」，阮亦盼望社會多些理解，「家中衛生環境差嘅人……佢哋執好多嘢返屋企自己唔覺，未必是精神病，但有一定治療需要，都需要幫助」。

職業治療師盼重建後服務更集中

阮家興近年轉做行政，由「執屋」轉為「執醫院」，他形容自己當年在葵涌醫院「出世」做醫生，現時重返「老家」，眼見醫院環境擠逼，最期盼重建後問題可改善，「現時一間病房住四五十人，希望重建後每間病房少啲人，病人可有多些空間。我們不是要他享受，只希望病人不再抗拒住院，感覺留在這裏是可以得到幫助的」。

葵涌醫院第二期重建將於2023年底完工，與阮家興同獲醫管局頒發30年長期服務獎的高級職業治療師朱漢威透露，以往葵涌醫院轄下的門診及日間訓練服務十分分散， 重建後各區的服務將搬往葵涌醫院，其中專職醫療服務與門診將設於同一層，服務更集中，有利病人接受治療。

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